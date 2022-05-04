Финрегулятор Австрии одобрил продажу большей части активов Sberbank Europe AG

Австрийское Управление по финансовым рынкам (FMA) одобрило продажу большей части портфеля активов Sberbank Europe AG, сообщили в пресс-службе Сбербанка.

«2 мая 2022 года австрийское Управление по финансовым рынкам (FMA) одобрило продажу большей части портфеля активов Sberbank Europe AG», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Так, благодаря сделке Sberbank Europe AG полностью погасил сумму по вкладам в общем размере 926 млн евро австрийскому Агентству по страхованию вкладов (ESA), которое ранее в соответствии с местным законодательством выплатило гарантированную сумму до 100 тыс. евро всем вкладчикам дочернего банка в связи с наложенными на Sberbank Europe AG внешними ограничениями.

Ранее управление по надзору за финансовыми рынками Австрии сообщило, что по указанию ЕЦБ запретило дочерней компании группы Сбербанк Sberbank Europe AG продолжать деятельность.

До этого Лондон объявил о введении санкций против Сбербанка.

Напомним, сразу после начала российской спецоперации, минфин США ввел санкции против Сбербанка и ВТБ. Американское ведомство заявляло, что эти два банка – крупнейшие кредитные организации России, которые в совокупности составляют более половины всей банковской системы нашей страны по стоимости активов.

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