 

Российской компании «Мультипро» разрешили приобрести «Вимм-Билль-Данн»

04.05.2022, 15:35, Новости дня
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Федеральная антимонопольная служба РФ разрешила производителю сыров «Мультипро» приобрести российское подразделение «Вимм-Билль-Данн Напитки», информирует ведомство.

«ТК «Мультипро» планирует приобрести «Вимм-Билль-Данн Напитки». … ФАС удовлетворила ходатайство заявителя», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.

По мнению ведомства, сделка не приведет к ограничению конкуренции на рынке продуктов питания. Российская компания включает в себя два завода по производству европейских сыров: профессионального пицца-сыра для сегмента ресторанов и быстрого питания и французских сыров с белой плесенью для ретейла.

Напомним, в феврале 2011 года «Вимм-Билль-Данн» присоединилась к компании PepsiCo.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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