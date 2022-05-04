Путин установил порядок исполнения обязательств перед зарубежными кредиторами

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о временном порядке исполнения финансовых обязательств перед рядом зарубежных кредиторов.

Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В документе указано, что «в случае принятия решения о распределении прибыли» ее выплата иностранным кредиторам должна будет осуществляться в соответствии с подписанным в начале марта указом президента, согласно которому российские организации вправе выплачивать долги зарубежным кредиторам в рублях.

Кроме того, Центробанку и Минфину РФ предоставлены полномочия определять иной порядок исполнения обязательств по выплате прибыли иностранным кредиторам.

Ранее Путин подписал указ, согласно которому российские госслужащие не смогут совершать сделки с компаниями и лицами, в отношении которых применяются ответные российские санкции.

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