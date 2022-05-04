Из-за экономического хаоса британцы вынуждены экономить даже на гробах

В Соединённом Королевстве набирает популярность необычная ритуальная услуга, пишет The Sun. По словам издания, многие британцы испытывают настолько серьёзный недостаток средств, что им приходится арендовать «декоративные» гробы для своих умерших родственников.



AP

Экономический кризис дотягивается до британцев даже после смерти. Некоторые жители Туманного Альбиона настолько стеснены в средствах, что им приходится арендовать гробы для своих умерших близких, пишет The Sun.

Похоронные бюро разрешают семьям, испытывающим финансовые трудности, платить за «декоративный» гроб, который используется во время службы и погребения. После церемонии тело перемещают в картонную или деревянную коробку, которую оставляют в земле или кремируют, поясняет издание.

В результате скорбящие родственники могут значительно сэкономить на ритуальных услугах. Ведь средняя стоимость взятого на прокат гроба составляет ₤250, в то время как его покупка может обойтись в ₤750, отмечает The Sun.

Национальная ассоциация похоронных бюро подтвердила изданию, что они всё чаще предлагают клиентам прокат гробов в условиях «хаоса повседневных расходов», охватившего страну. «Это один из нескольких доступных вариантов, которые могут помочь семьям», — заявил представитель организации.

«Если мы можем арендовать вещи для других мероприятий, в том числе для свадеб, то почему бы не делать того же для похорон?» — риторически спрашивает владелица бюро в Дорсете София Кэмпбелл. Впрочем, другие представители бизнеса смотрят на ситуацию не столь оптимистично.

«Этот шаг является последним признаком того, что кризис стоимости жизни буквально становится убийственной проблемой, — заявил The Sun источник. — Этот рынок проката позволяет семьям экономить тысячи фунтов, но, к сожалению, им приходится смириться с тем фактом, что их любимый человек не находится в закрытом гробу. Именно такой тип давления усугубит уже имеющиеся проблемы с психическим здоровьем».