 

Джокович и Надаль раскритиковали организаторов Уимблдона за отстранение российских и белорусских спортсменов

04.05.2022, 14:01, Разное
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Теннисисты Новак Джокович и Рафаэль Надаль выразили несогласие с решением организаторов Уимблдона запретить российским и белорусским спортсменам участвовать во втором по важности турнире сезона. Как пишет Fox News, Надаль заявил, что спортсмены не виноваты в происходящем, а Джокович сравнил решение организаторов Уимблдона с ситуацией, когда ему самому запретили участвовать в Australian Open и въезжать на территорию Австралии из-за того, что он не был вакцинирован от коронавирусной инфекции.


AP

Новак Джокович и Рафаэль Надаль выразили несогласие с решением организаторов Уимблдона запретить российским и белорусским теннисистам участвовать во втором по важности турнире сезона. Как передаёт Fox News, данный запрет коснулся Даниила Медведа, который занимает вторую строчку в теннисном рейтинге АТР и является действующим чемпионом U.S. Open в мужском одиночном разряде, а также белорусской теннисистки Арины Соболенко, которая занимает четвёртую строчку в мировой классификации.

«Я думаю, это очень несправедливо по отношению к моим коллегам-теннисистам из России. Они не виноваты в происходящем», — заявил Надаль, находясь в Испании, где он и сербская звезда тенниса готовятся к турниру Madrid Open.

«Мне их жаль. Организаторы просто приняли своё собственное решение. Власти не принуждали их к этому. Посмотрим, что случится в следующие несколько недель: примут ли эти игроки какое-то решение на этот счёт», — добавил Надаль.

Джокович сравнил решение организаторов Уимблдона с ситуацией, когда ему самому запретили участвовать в Australian Open и въезжать на территорию Австралии из-за того, что он не был вакцинирован от коронавирусной инфекции.

«Это не одно и то же, но, пройдя через нечто подобное ранее в этом году, я понимаю, как тяжело осознавать, что у вас нет возможности играть. Я не поддерживаю решение организаторов Уимблдона. Я считаю его просто несправедливым, неправильным», — заявил Джокович.

Как напоминает канал, Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета, который проводит турнир Уимблдон, попытался объяснить своё решение в заявлении, опубликованном в соцсетях.

«В условиях подобной неоправданной и беспрецедентной военной операции было бы неприемлемым позволять российскому режиму извлекать какую-либо выгоду из участия российских или белорусских спортсменов в Уимблдонском турнире», — сообщили организаторы.



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