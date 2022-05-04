Риск инфекции, истончение и напрасная трата времени: почему вырывать седые волосы – не совсем хорошая идея

С течением времени у всех людей появляются седые волосы. Иногда возникновение седины бывает преждевременным, и серебристые пряди образуются даже в молодом возрасте. Нередко женщины начинают вырывать обесцвеченные волоски. Это является пустой тратой времени, не приводит к желаемому результату и даже может навредить шевелюре. В статье мы расскажем, почему вырывать седые волосы – не совсем хорошая идея.

Причины поседения

С возрастом у человека уменьшается выработка меланина. Этот пигмент придает окраску волосам. Его утрата приводит к тому, что пряди теряют цвет. Если процесс поседения уже начался, то нет никаких способов его приостановить или замедлить.

После 40 лет этот процесс считается естественным. Но нередки случаи, когда седина появляется в возрасте 20-35 лет. Специалисты связывают это с генетическими факторами.

К чему может привести вырывание седых волос? Далее мы дадим ответ на этот вопрос и объясним, почему этого не стоит делать.

У вас вырастет новый седой волос

Вырывание волос лишь временно избавляет от седины. На месте удаленного обесцвеченного волоска вырастет новый. Он будет тоже иметь седой цвет.

Новый волос будет расти из того же фолликула, что и вырванный. Эта волосяная луковица уже потеряла меланоциты – клетки, синтезирующие пигмент. Из нее могут отрастать только седые пряди.

Однако не стоит верить в миф, что вырывание волос приводит к распространению седины на другие участки. Каждый фолликул имеет свой запас меланина.

Вы напрасно потратите время

Можно сделать вывод, что вырывание седых волос является напрасной тратой времени. Этот метод не дает долгосрочного результата и не предотвращает распространения седины. Он не только бесполезен, но и вреден.

Истончение волос и образование залысин

Постоянное вырывание серебристых прядей приводит к повреждению волосяных фолликулов. В результате волосы растут очень медленно и становятся тонкими. Шевелюра редеет, и вы уже не можете создавать пышные и объемные прически.

Иногда регулярное вырывание приводит к насколько серьезному травмированию фолликулов, что новые волосы перестают отрастать вовсе. В результате на голове появляются залысины.

Риск инфицирования и появления рубцов

Если при вырывании крепких прядей вы сильно повреждаете фолликулы, то в ранку может проникнуть инфекция. Это приводит к появлению гнойничков на коже головы. Кроме этого, на местах травмированных волосяных луковиц могут образоваться некрасивые рубцы.

Как бороться с сединой

Если вы решили удалять седые волосы, то лучше их не вырывать, а подстригать под корень. Такая процедура не травмирует волосяные луковицы и не портит пряди. Однако она тоже не дает стойкого результата, так как состриженный седой волос будет отрастать.

Если у вас появилось много седых волос, то лучшим вариантом будет окрашивание. Эта процедура поможет вам надежно замаскировать седину.

Заключение

Никогда не выдергивайте серебристые волоски. Седые пряди уже ослаблены потерей пимента. Они нуждаются в хорошем уходе, а вырывание ухудшает их состояние. В наши дни существует множество красок для волос, которые помогут вам скрыть седину безопасным способом.