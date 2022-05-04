Российский интернет появился на юге Украины

Операторы Херсона, Скадовска и Новой Каховки на юге Украины присоединены к российскому интернету после отключения Киевом связи в приграничных областях, сообщил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.

«Интернет российский появился в ряде городов у операторов Херсона, Скадовска, Новой Каховки. Говорить можем точно о восстановлении интернета на освобожденных территориях. И интернет уже российский [работает там], где не заблокирован домен RU», – передает ТАСС слова Крючкова.

Он уточнил, что «мобильная связь в каком-то объеме восстанавливается», «что точно, мы пока сказать не можем, в каком варианте».

Ранее Крючков сообщил, что Украина отключила Херсонскую и Запорожскую области от мобильной связи и интернета. Он выразил уверенность, что вопрос будет решен силами крымских и донецких операторов.

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