 

Пугавшего пассажиров метро Москвы пистолетом пьяного мужчину задержали

04.05.2022, 12:49, Новости дня
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В столичном метрополитене мужчина в состоянии алкогольного опьянения угрожал пассажирам пистолетом, он выстрелил в пол и попытался ограбить человека, сообщили в МВД.

«В подуличном переходе станции метро «Петровско-Разумовская» Люблинско-Дмитровской линии был замечен пассажир, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, подходил к пассажирам, демонстрируя пистолет. В какой-то момент злоумышленник из хулиганских побуждений выстрелил в пол. В результате инцидента никто не пострадал», – цитирует сообщение РИА «Новости».

Подозреваемый, угрожая пистолетом, попытался ограбить мужчину, он потребовал отдать ему телефон и деньги, но потерпевший успел скрыться.

Нападавшего задержали, у него изъяли пистолет и два патрона. Установлено, что пистолет был охолощенным и списанным, а патроны к нему не относятся к категории боеприпасов.

Подозреваемого отправили под домашний арест, возбуждено уголовное дело по статьям о хулиганстве и разбое.

В феврале на станции «Тульская» Серпуховско-Тимирязевской линии Московского метрополитена мужчина в ответ на законные требования представителей власти проследовать в комнату полиции для установления его личности ответил категорическим отказом, после чего принялся толкать и замахиваться руками на представителей власти.

Затем второй подозреваемый «умышленно нанес одному полицейскому удар ногой в область туловища, а другому несколько ударов рукой в область головы, после чего скрылся».

Один из нападавших был задержан на месте, второго подозреваемого задержали через некоторое время. Вскоре после этого обоих отправили под суд.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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