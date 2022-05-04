 

В ДНР сообщили об обстреле Макеевки из РСЗО «Смерч»

04.05.2022, 12:49, Новости дня
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Украинские военные вели обстрел нефтебазы в Макеевке в ДНР из РСЗО «Смерч», сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«По уточненным данным военных экспертов опергруппы СЦКК ДНР, обстрел производился с позиций вооруженных формирований Украины, расположенных в районе населенного пункта Очеретино, с применением реактивных систем залпового огня БМ-30 «Смерч», – цитирует сообщение представительства РИА «Новости».

Напомним, в ходе обстрела украинских военных по Макеевке в среду погиб один человек, двое получили ранение. Также произошло возгорание четырех резервуаров большой емкости, по 5 тыс. тонн каждая.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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