В ДНР сообщили об обстреле Макеевки из РСЗО «Смерч»

Украинские военные вели обстрел нефтебазы в Макеевке в ДНР из РСЗО «Смерч», сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«По уточненным данным военных экспертов опергруппы СЦКК ДНР, обстрел производился с позиций вооруженных формирований Украины, расположенных в районе населенного пункта Очеретино, с применением реактивных систем залпового огня БМ-30 «Смерч», – цитирует сообщение представительства РИА «Новости».

Напомним, в ходе обстрела украинских военных по Макеевке в среду погиб один человек, двое получили ранение. Также произошло возгорание четырех резервуаров большой емкости, по 5 тыс. тонн каждая.

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