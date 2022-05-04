Шанс, которым нельзя не воспользоваться: самый удачный день в мае для каждого знака зодиака, который может повлиять на многое

Есть дни, когда все получается и когда все дела спорятся. Хотите узнать, когда удача улыбнется вам в мае месяце? Тогда ознакомьтесь с рекомендациями астрологов в соответствии с вашим знаком зодиака.

Овен

Вы по жизни являетесь деятельным, энергичным и предприимчивым человеком. Вы не сидите на месте, а предпочитаете проявлять активность, поскольку вам нравится управлять своей судьбой: бросать себе вызовы и преодолевать их. Если у вас есть важные дела, то смело планируйте их на 23 мая.

Телец

Вы медленно и уверенно идете к поставленным целям. Вам важно чувствовать вдохновение, знать мотивацию — тогда будет энтузиазм для новых свершений. 19 мая для вас — благоприятный день для раскрытия творческого потенциала.

Близнецы

Порой вам не хватает смелости и решительности для того, чтобы приступить к активным действиям. Вы нередко откладываете решение важных дел до лучших времен. Знайте, что это «лучшее время» наступает уже 29 мая. В этот день вам нужно сделать первый шаг, чтобы приблизиться к своей мечте.

Рак

Вы всегда нуждаетесь в помощи и поддержке. Вам сложно справляться с делами в одиночку. 19 мая — это тот день, когда вы сможете заручиться чьей-то поддержкой в решении важных вопросов.

Лев

Вы являетесь страстной и темпераментной личностью. Любовная сфера для вас очень важна. Вам хочется любить, быть любимым и создать прочный тандем с партнером. Такая возможность появится у вас 24 мая. Воспользуйтесь возможностью вывести отношения на новый уровень.

Дева

Вы являетесь творческой натурой, поэтому для достижения наилучших результатов для вас важно вдохновение. Оно придет к вам 4 мая. Это тот день, когда вас точно посетит Муза.

Весы

Вам сложно делать выбор и проявлять инициативу. Смелость и решительность — не ваш конек, однако вам следует взять себя в руки и сделать первый шаг 24 мая. Совет касается как профессиональной, так и романтической сферы.

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Скорпион

Несмотря на внешнюю невозмутимость, непоколебимость и невозмутимость, вы иногда неуверенны в себе и недовольны собой. 15 мая у вас появится возможность укрепить уверенность в себе, почувствовать свою мощь и силу.

Стрелец

29 мая вас посетит муза. Вы станете фонтанировать новыми идеями. Воспользуйтесь таким приподнятым эмоциональным состоянием для того, чтобы приступить к реализации планов или заняться долгосрочным планированием.

Козерог

Вы смелы и решительны, но порой бываете скованны страхами и комплексами. Это мешает вам двигаться вперед. 19 мая — удачный день для того, чтобы обрести уверенность в себе, взяв инициативу в свои руки.

Водолей

Будучи по натуре свободолюбивым человеком, иногда вы все же ощущаете внутреннюю скованность, невозможность до конца расслабиться, показать свое истинное «Я». 21 мая вам представится шанс побыть тем, кем вы есть на самом деле и получить от отдыха настоящее удовольствие.

Рыбы

Вы строите планы на будущее, но по большей части все же ждете подарков от судьбы. 4 мая Вселенная услышит вас и откроет перед вами новые возможности и перспективы. Ваша задача — воспользоваться ими. Прислушивайтесь к голосу интуиции и научитесь видеть знаки и подсказки Вселенной.