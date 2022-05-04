Вслед за списком недружественных государств появится список недружественных национальностей

Власти разрабатывают перечь недружественных национальностей по аналогии со списком недружественных государств – об этом сообщили сразу несколько источников. Законодательное регулирование ограничений в отношении представителей таких народов обеспечат депутаты нижней и верхней палат парламента, а сам перечень будет утверждать Правительство.

Необходимость новых законодательных механизмов объясняется тем, что некоторые национальности отличаются “патологической тягой к нацизму, фашизму, антисемитизму”, а следовательно, представляют угрозу для национальной безопасности.

Один из чиновников, участвующих в разработке нового чёрного списка, рассказал, что это делается в том числе для безопасности перечисленных в нём народностей – в условиях, когда ведётся борьба с неонацизмом, в отношении них возможны “инциденты”. Меры, предусмотренные в новом пакете правовых актов, оградят представителей недружественных национальностей от внесудебных расправ, защитят их право на справедливое разбирательство.

Суть ограничительных мер пока не раскрывается, но предположительно законы будут задавать основные принципы компактного (подконтрольного государству и обществу) проживания недружественных народностей, исключат возможность поступления их представителей на государственную службу, в государственные и значимые предприятия, такие как типографии или оборонные заводы.

Работы ведутся в ускоренном режиме, чтобы сделать подарок стране к 9 мая.

—