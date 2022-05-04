GMC представила роскошный внедорожник Yukon Denali Ultimate 2023 модельного года
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Американский бренд GMC официально представил новую модель под названием Super Cruise Yukon Denali Ultimate.
Данный автомобиль обладает более роскошным дизайном кузова и салона, а также может похвастаться продвинутыми технологиями. Вместе с тем многочисленные ассистенты позволят существенно расслабиться водителю, тогда как отсутствие тщательного внимания не отразится на безопасности езды. Кроме того, модель выполнена в ярком цвете кузова, а также здесь дополнили многочисленные хромированные вставки. Автомобиль получил крупные 22-дюймовые диски.
Под капотом модели установлен 6,2-литровый бензиновый двигатель, а также доступна версия с 3,2-литровым дизельным агрегатом. Производитель пока не раскрывает сроки выпуска и точную стоимость роскошной модели.
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