GMC представила роскошный внедорожник Yukon Denali Ultimate 2023 модельного года

Американский бренд GMC официально представил новую модель под названием Super Cruise Yukon Denali Ultimate.

Данный автомобиль обладает более роскошным дизайном кузова и салона, а также может похвастаться продвинутыми технологиями. Вместе с тем многочисленные ассистенты позволят существенно расслабиться водителю, тогда как отсутствие тщательного внимания не отразится на безопасности езды. Кроме того, модель выполнена в ярком цвете кузова, а также здесь дополнили многочисленные хромированные вставки. Автомобиль получил крупные 22-дюймовые диски.

Под капотом модели установлен 6,2-литровый бензиновый двигатель, а также доступна версия с 3,2-литровым дизельным агрегатом. Производитель пока не раскрывает сроки выпуска и точную стоимость роскошной модели.