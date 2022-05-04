 

На что обиделся Егорка? – Личное мнение

04.05.2022, 11:55, Разное
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Егор Крид в очередной раз попал в скандал со своими заказчиками. Исполнителя пригласили на банкет по случаю 18-летия девочки, а потом что-то пошло не так.


Не ной, Егорка, я всё тебе сейчас объясню. Фото: Соцсети

В итоге, сначала Егорку хотели прогнать, но потом передумали. Он же, спев всего несколько песен, собрался и был таков.

При этом, как уверяют заказчики, денежки исполнитель поднял хорошие.

Сам Крид объясняет своё поведение тем, что добросовестно всё исполнив, получил ругательства на свою голову и был вынужден покинуть банкет, потому что потому — обиделся.

В детали вдаваться не стану — сами всё знаете, как это бывает на пьянках-гулянках.

Кто прав, кто виноват в данной ситуации? Для меня очевидно, что если ты берёшь деньги за выступление, то обязан петь.

Да, люди на праздниках не всегда трезвые. Часто лезут к артистам — спеть с ними или, наоборот, поругаться.

Но и это — часть работы ресторанного исполнителя. Не в консерватории же выступаешь, правда?

Если тебя заказали на день рождения, то ты обязан понимать, за что тебе платят деньги.

Сидеть и оправдываться, что тебя обругали, а потому ты обиделся — это крайне непрофессионально. Любое ресторанное выступление подразумевает возможность скандала. Бывает и так, что гостям скандал на сцене важнее песен.

Строить из себя обиженную «звезду», когда ты выступаешь на корпоратах, попросту глупо. Тебя пригласили, ты согласился — будь добр, исполняй песни, несмотря ни на что.

Эту песню исполню, а эту не буду — это, по-твоему, нормально, Егор? Тебе сказали петь, так ты пой!

Не хочешь? Не можешь? Тогда зачем изначально на это подписываться? Можно петь на концерте в каком-нибудь ДК не за несколько миллионов, а тысяч за пять.

Вот там тебя точно не обматерят, цветы принесут и спасибо скажут. А ресторан, банкет, корпорат — это другой формат и другие деньги. В том числе, и за то, чтобы исполнитель на сцене не выкобенивался, не пытался изображать из звезду-недотрогу, к которой не подъедешь на сраной кобыле.

Приведу пример, который первым пришёл мне в голову. Дженнифер Лопес — звезда, не чета тебе. Но она на корпоративах работает — поёт, дружелюбно общается, фотографируется с гостями и с ними очень мила.

Бери пример с неё.

Так что, Егорка, кто там первый начал, кто какими словами ругался, что говорил — всё это совершенно неважно. Ты обязан был допеть всё, согласно договорённостям.

Согласны?

Источник: Лена Миро



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