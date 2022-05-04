 

Швеция собиралась тайно передать Украине летальное оружие

04.05.2022, 11:25, Новости дня
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Шведский парламент одобрил предоставление Украине оборудования для разминирования и противотанковое оружие общей стоимостью 205 млн шведских крон (8,7 млн долларов), при этом шведская сторона просила не обнародовать эту информацию, сообщают СМИ.

Об этом стало известно благодаря хакерам. Telegram-канал Beregini пишет, что документы подтверждают передачу Украине наступательного вооружения и боеприпасов.

Согласно документам, 24 марта 2022 года Риксдаг (Шведский Парламент) одобрил предоставление Киеву оборудования для разминирования и противотанкового оружия общей стоимостью 205 млн шведских крон.

При этом шведская сторона «настойчиво просит не обнародовать информацию, указанную в декларации номер два, а именно о боеприпасах 7.62/95 PRJ, в количестве 3 млн штук и 7.62/95 SLPRJ в количестве 470 тыс. штук».

Документы о передаче вооружения, подписанные послом Украины в Швеции Андреем Плахотнюком, отправлены в Киев заместителю министра иностранных дел Украины, а копия – в офис президента.

Ранее Пентагон признал невозможность контролировать поставляемое Украине оружие.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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