Росгвардия ликвидировала склад боеприпасов для РСЗО «Град» в Харьковской области

Военнослужащие Росгвардии ликвидировали в Харьковской области крупный склад боеприпасов для реактивной системы залпового огня «Град», сообщили в пресс-службе ведомства.

«В ходе разведки в Харьковской области росгвардейцы выявили замаскированное место хранения вооружения националистов. При проведении спецмероприятий обнаружены два замаскированных схрона с боеприпасами к РСЗО «Град», – передает ТАСС сообщение ведомства.

Всего, по данным Росгвардии, изъято и вывезено в безопасное место более 600 боеприпасов для реактивной системы залпового огня. Найденные боеприпасы переданы в артиллерийское соединение ВС России.

Ранее в ходе разведывательно-поисковых мероприятий в Харьковской области военнослужащие Росгвардии досмотрели дома в лесном массиве и обнаружили в подвалах крупный склад вооружения и боеприпасов ВСУ.

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