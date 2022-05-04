Росгвардия ликвидировала склад боеприпасов для РСЗО «Град» в Харьковской области
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Военнослужащие Росгвардии ликвидировали в Харьковской области крупный склад боеприпасов для реактивной системы залпового огня «Град», сообщили в пресс-службе ведомства.
«В ходе разведки в Харьковской области росгвардейцы выявили замаскированное место хранения вооружения националистов. При проведении спецмероприятий обнаружены два замаскированных схрона с боеприпасами к РСЗО «Град», – передает ТАСС сообщение ведомства.
Всего, по данным Росгвардии, изъято и вывезено в безопасное место более 600 боеприпасов для реактивной системы залпового огня. Найденные боеприпасы переданы в артиллерийское соединение ВС России.
Ранее в ходе разведывательно-поисковых мероприятий в Харьковской области военнослужащие Росгвардии досмотрели дома в лесном массиве и обнаружили в подвалах крупный склад вооружения и боеприпасов ВСУ.
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