 

Венесуэла решила создать группу дружбы с Россией

04.05.2022, 10:00, Новости дня
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Национальная ассамблея Венесуэлы создает 18 групп дружбы, в том числе с Россией, Китаем, Ираном и Турцией, сообщила депутат Ирис Варела.

Варела сообщила, что, «создавая эти первые 18 групп, мы говорим, что Венесуэла осуществляет свою политику суверенно, самостоятельно, без давления и с достоинством», передает РИА «Новости».

В свою очередь, депутат Тимотео Самбрано подчеркнул, что группы дружбы, помимо дипломатических аспектов, будут затрагивать темы экономики, торговли и культуры.

В числе стран, с которыми создаются группы дружбы, – Китай, Россия, Иран, Турция, Северная Корея, Вьетнам, Куба, Никарагуа, Белоруссия, Индия, Италия, Бразилия.

Ранее СМИ узнали, что президент США Джо Байден планирует вбить клин между российским лидером Владимиром Путиным и его венесуэльским коллегой Николасом Мадуро на фоне военной операции на Украине.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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