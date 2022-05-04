В ДНР сообщили подробности обстрела нефтебазы в Макеевке
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Один человек погиб и двое получили ранения из-за обстрела нефтебазы в Макеевке, информирует штаб территориальной обороны ДНР.
В Telegram-канале ведомства говорится, что, по предварительным данным, «в результате обстрела нефтебазы в Макеевке один человек погиб и двое получили ранения».
Кроме того, произошло возгорание четырех резервуаров большой емкости, по 5 тыс. тонн каждая.
Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли Ясиноватую в ДНР и обстреляли Киевский район Донецка.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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