Вы чувствуете, что от всего и от всех устали: дарите сама себе цветы и не упускайте возможность помедитировать

Мужская энергия отвечает за борьбу и достижения, а женская — за покой и наслаждение. Если мужской энергии в женщине становится очень много, она становится контролирующей и жесткой. Вместе с тем начинает соперничать с представителями сильного пола. Это ни к чему хорошему в долгосрочной перспективе не приводит. Поэтому каждой даме нужно научиться восстанавливать женскую энергию. Как это правильно сделать, расскажем в сегодняшней статье.

Что дает женская энергия

Женская энергия дает вдохновение и силы, помогает укрепить положение на работа и даже в семье. Кроме того, она является источником радости, позволяет по максимуму раскрыть свой потенциал.

Однако следующие факторы негативно воздействуют на женскую энергию:

стрессы; пагубные привычки; повышенная тревожность; борьба; эмоциональное истощение; токсичные мужчины.

Чтобы восполнить женскую энергию, воспользуйтесь следующими советами.

Заботьтесь о себе

Можно сходить на сеанс массажа или вечером наполнить ванну, добавив в воду лепестки роз и любимые аромамасла. Как известно, вода обладает уникальным свойством забирать негативные эмоции. А приятные звуки и запахи заполнят образовавшуюся пустоту. Можно завести традицию каждую неделю дарить себе цветы, возвращаясь после тяжелого трудового дня.

Уберите блоки

Чтобы восполнить женскую энергию, необходимо понять, что именно ее блокирует. Это могут быть как негативные установки, так и подавленные обиды или злость на партнера, родителей. Если какой-либо фактор из перечисленных находит отклик, лучше обратиться за профессиональной помощью к психологу. Со специалистом удастся проработать все проблемы и убрать возможные блоки.

Научитесь отдыхать

Стресс, как известно, убивает клетки организма и приводит к развитию многих заболеваний. Также он блокирует женскую энергию. Умение отдыхать — важное условие для благополучной жизни.

Старайтесь вставать раньше, начинайте день с йоги и вкусного завтрака. Даже несколько минут с утра наедине с собой помогают расслабиться. Во время рабочего дня также полезно выделять по 10 минут, чтобы подышать свежим воздухом.

Медитируйте

Медитация — верный способ соединиться со своим внутренним и наполниться положительной энергией. Регулярные практики являются источником женского здоровья. Старайтесь каждое утро медитировать. Заблаговременно стоит предупредить близких, чтобы в течение нескольких минут они не беспокоили вас. Уже через несколько дней вы почувствуете, как энергия начинает прибывать.

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Занимайтесь танцами

Для представительниц прекрасного пола наилучшим вариантом физической нагрузки признаются танцы. Они не только дают отличную нагрузку на все виды мышц, но и развивают грациозность, плавность движений. Каждая сможет подобрать для себя интересный вариант — танго, вальс или восточные танцы. Важно от каждого занятия получать удовольствие. Всего в течение 40-50 минут ваше тело получит хорошую физическую нагрузку, а разум — отличную эмоциональную разрядку.

Не забывайте об ароматах

Любой приятный аромат добавляет сил и уверенности каждой даме. Пробуйте разные духи, чтобы найти именно свой. Аромат может сказать многое о женщине, ее характере. Даже детям н всю жизнь врезается в память запах маминой одежды и тела.

Покупайте красивые вещи

Регулярно стоит баловать себя покупкой новой одежды. Даже обычный костюм или платье способны существенно увеличить уровень женской энергии. Даже дома специалисты настоятельно рекомендуют наряжаться и оставаться красивой. Долой старые халаты и бесформенные платья. Если изменить приоритеты и надевать самое красивое, а не только удобное, обязательно в скором времени изменится и настроение.