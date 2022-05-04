К 2024 году ФМС наладит выпуск шенгенских виз в рамках программы импортзамещения

Директор Федеральной миграционной службы сообщил, что к 2024 году в России будет налажено импортозамещение шенгенских виз.

Для поездок в страны ЕС россияне смогут оставлять заявку на получение визы через сайт “Госуслуги”. Размер взноса за оформление останется прежним – 80 евро, но оплатить сбор можно в рублях. Для этого необходимо купить евро и обменять их на рубли в “Газпромбанке”.

Для реализации проекта будут привлечены государственные инвестиции в размере 200 млрд рублей. На эти деньги в Китае закупят оборудование, позволяющее полностью воспроизвести внешний вид шенгенской визы со всеми защитными знаками.

– Как уже неоднократно отмечали представители нашего правительства и СМИ, антироссийские санкции неэффективны фактически в любой области. Когда мы реализуем проект отечественной шенгенской визы, это нанесёт удар по европейской экономике, а деньги, которые раньше россияне платили за этот штамп, пойдут в федеральный бюджет, – пояснил глава ФМС.

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