 

В Нью-Йорке украинец напал на земляка, приняв за русского

04.05.2022, 9:10, Новости дня
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Украинец напал с разбитой бутылкой на соотечественника в баре в Бруклине, посчитав, что тот русский, так как тот говорил на русском языке, пишет New York Post.

«У Андрея Мелешкова, который родился и вырос на востоке Украины, русская мать. Он рассказал, что был в караоке-баре Signature в Шипсхед-Бей, отмечал день рождения друга…, когда 31-летний Олег Сулима сел за его столик и начал осыпать его и его друзей ругательствами», – передает РИА «Новости» сообщение издания.

По данным газеты, Сулима сообщил Мелешкову, что тот «выглядит как русский». Последний заявил, что он украинец, но земляк не поверил.

«Мы перешли на украинский язык, чтобы его успокоить, но это его все больше и больше раздражало, и он начал просить нас переводить слова, чтобы доказать, что мы украинцы», – рассказал Мелешков газете.

Затем, как информирует издание со ссылкой на следователей, Сулима потребовал от Мелешкова и его друзей произнести слово «паляница» (украинский хлеб из пшеничной муки), которое, как утверждает газета, носители русского языка произносят с трудом.

«Если вы ошибетесь, я с вами разберусь», – сказал Сулима, по данным издания.

Затем, пишет газета, он схватил две бутылки пива, разбил их друг о друга и ударил острыми краями Мелешкова в шею и лицо.

Пострадавшему наложили швы.

Как сообщили в полиции Нью-Йорка, описанный инцидент произошел 25 апреля около 3.40 утра.

«Потерпевший находился на месте с группой людей в момент, когда обвиняемый подошел к нему и начал с ним словесную перепалку. Затем он попытался схватить бутылки со стола жертвы, разбил их и ударил потерпевшего одной из бутылок», – рассказала сотрудница полицейского управления.

По ее словам, Сулима арестован, дело расследуется как возможное преступление на почве ненависти.

«Ему предъявлено обвинение по двум пунктам, касающимся преступления на почве ненависти, по одному пункту, касающемуся угрозы преступлением на почве ненависти», – рассказали в полиции.

Ранее Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту нападения на россиян во время автопробега в Афинах 3 апреля, когда неизвестные напали на автомобиль, разбили стекла и вырвали флаг из рук ребенка. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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