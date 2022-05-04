 

ВСУ обстреляли Ясиноватую в ДНР

04.05.2022, 9:10, Новости дня
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Украинские войска обстреляли населенный пункт Ясиноватая в ДНР с применением мин калибром 120 миллиметров, сообщили в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

В Telegram-канале представительства говорится, что обстрел был зафиксирован в 7.45, по Ясиноватой было выпущено три мины калибром 120 миллиметров.

Ранее ВСУ обстреляли Киевский район Донецка. Также сообщалось, что украинские силовики разместили РСЗО на территории школ в Николаеве.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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