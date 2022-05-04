Новые области созданы в Казахстане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ об образовании трех новых областей, сообщила пресс-служба главы государства.

Токаев, выступая 16 марта с посланием к народу республики, предложил образовать в стране новые области – Абайскую, Улытаускую и Жетысускую. По его мнению, административно-территориальные изменения оптимизируют процесс государственного управления, упростят гражданам проезд до областного центра и обратно, будут способствовать более эффективному регулированию внутренней миграции.

«В соответствии со статьей девять закона Республики Казахстан «Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан» постановляю <…> образовать: область Абай с административным центром в городе Семее…, область Жетису с административным центром в городе Талдыкоргане…, область Улытау с административным центром в городе Жезказгане», – передает РИА «Новости» текст указа.

В Улытауский регион включены выделенные из состава Карагандинской области Жанааркинский и Улытауский районы, а также города Жезказган, Каражал и Сатпаев. В Жетысуский регион присоединены выделенные из состава Алматинской области Аксуский, Алакольский, Ескельдинский, Каратальский, Кербулакский, Коксуский, Панфиловский, Сарканский районы, а также города Талдыкорган и Текели.

Кроме того, переносится административный центр Алма-Атинской области из города Талдыкоргана в город Конаев (казахское написание фамилии Кунаев).

Во вторник Токаев подписал указ о переименовании города Капшагай Алма-Атинской области в город Конаев.

Ранее Токаев заявил в обращении к народу Казахстана, что «нам нужны выверенные шаги по переустройству политической модели развития Казахстана, речь прежде всего идет об окончательном переходе от суперпрезидентской формы правления к президентской республике с сильным парламентом».

—