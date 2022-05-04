Беглов: Беглов: ”Зенит” – это старейший футбольный клуб в мире, он был основан Петром I в 1722 году

Губернатор Санкт-Петербурга 3 мая приехал в штаб-квартиру клуба “Зенит”, чтобы лично поздравить футболистов с победой в чемпионате России.

В качестве памятного подарка Александр Беглов вручил руководству клуба указ Петра Великого об “Учреждении в городе Санкт-Петербурге команды спортивной для игры аглицкой с мячом”, который был недавно обнаружен в фондах Российской национальной библиотеки(РНБ).

– Я от всей души поздравляю вас с блестящей победой, вы в очередной раз доказали, что Петербург – это футбольная столица России. Но я прибыл сегодня не с пустыми руками. Буквально неделю назад в РНБ был найден уникальный документ, подписанный лично Петром I. В нём он приказывает учредить футбольный клуб, на мой взгляд, именно с этого документа ведёт свою историю “Зенит”. Таким образом, в этом году мы будем отмечать 300-летие первой в мире футбольной команды, – заявил Беглов.

Указ об учреждении “Зенита” был подписан первым российским императором в Петербурге 15 августа 1722 года. Уникальный документ был обнаружен случайно – советник генерального директора РНБ Полина-Тереза Давыдова проводила инвентаризацию библиотечных фондов и обратила внимание на одну из рукописей.

– Я была просто в шоке, когда увидела этот указ. Если бы не моя природная интуиция и опыт, то мы бы так и не узнали правду об одном из важнейших фактов истории России. Вольно или невольно его скрывали от народа почти 300 лет, но теперь он стал достоянием гласности, – заявила Давыдова.

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