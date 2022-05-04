Внезапная проверка сил реагирования объявлена в Белоруссии

В белорусской армии начата внезапная проверка сил реагирования, сообщило минобороны республики.

«В вооруженных силах Беларуси началась внезапная проверка сил реагирования, в ходе которой воинским частям и подразделениям предстоит отработать вопросы приведения в боевую готовность, совершения марша в назначенные районы и выполнения учебно-боевых задач», – передает РИА «Новости» сообщение министерства.

Отмечается, что «цель проверки – оценка готовности и способности личного состава к оперативному реагированию на возможное возникновение кризисных ситуаций». «Воинские части и подразделения будут действовать на незнакомых участках местности в условиях быстро меняющейся обстановки», – подчеркивается в сообщении.

Напомним, во вторник вечером президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили по телефону ситуацию в контексте ведущейся специальной военной операции по защите Донбасса.

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