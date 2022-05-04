 

Внезапная проверка сил реагирования объявлена в Белоруссии

04.05.2022, 7:43, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В белорусской армии начата внезапная проверка сил реагирования, сообщило минобороны республики.

«В вооруженных силах Беларуси началась внезапная проверка сил реагирования, в ходе которой воинским частям и подразделениям предстоит отработать вопросы приведения в боевую готовность, совершения марша в назначенные районы и выполнения учебно-боевых задач», – передает РИА «Новости» сообщение министерства.

Отмечается, что «цель проверки – оценка готовности и способности личного состава к оперативному реагированию на возможное возникновение кризисных ситуаций». «Воинские части и подразделения будут действовать на незнакомых участках местности в условиях быстро меняющейся обстановки», – подчеркивается в сообщении.

Напомним, во вторник вечером президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили по телефону ситуацию в контексте ведущейся специальной военной операции по защите Донбасса.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.07 / После массовых драк в Москве задержаны девять человек

13.02 / Самолеты с военной помощью из США прибыли на Украину

20.01 / Лиев: В 2012-м, самом успешном сезоне, Крым принял 6,15 млн туристов. А в 2020-м “ковидном”, “безводном” – якобы 6,3 млн. Врунишки-фантасты

06.12 / США собрались укреплять оборону НАТО в случае «эскалации» на Украине

30.10 / Опубликованы данные «низкотемпературного» смартфона AGM Glory

13.06 / Харьковская полиция нашла подростка, избившего девушку. Он раскаивается

29.11 / Из-за пандемии вклад туризма в мировую экономику упал на $2 трлн по сравнению с 2019 годом – ООН

15.10 / Нацагентство по вопросам госслужбы огласило кандидатов на повторный конкурс главы Нацслужбы здоровья Украины. В Минздраве есть фаворит – СМИ

01.07 / За голосованием по Конституции следят более 526 тыс. наблюдателей

20.08 / Глава проекта “Дія” Баник: Больничный – не забота человека. Медучреждение, работодатель и социальный фонд должны обмениваться информацией автоматически

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика