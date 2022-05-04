 

Глава МОК объяснил отстранение российских спортсменов от соревнований

04.05.2022, 7:43, Новости дня
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Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах высказался об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных соревнований из-за ситуации на Украине.

«Многие национальные олимпийские комитеты задавались вопросом, чем уникальна данная ситуация и где были такие же меры, когда велись войны в Афганистане, Сирии, Йемене, Мали, Эфиопии и других странах. Кризисов очень много. Ответ заключается в том, что это вопиющее нарушение олимпийского перемирия. Мы должны были принять защитные меры, потому что мировая реакция на [перечисленные] войны была не такой, как во время [начала спецоперации] на Украине. Наши олимпийские ценности подразумевают проведение мирных соревнований между всеми спортсменами всех национальных олимпийских комитетов», – передает Sports.ru слова Баха, которого цитирует Insidethegames.

Ранее исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не разрешать участие российских и белорусских спортсменов в соревнованиях в целях безопасности.

Напомним, президент Сербии Александр Вучич в день трагической годовщины бомбардировки Югославии авиацией НАТО прокомментировал обвинения Запада в адрес России, назвав их «постыдными» и «глупыми».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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