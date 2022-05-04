 

Стало известно о «тайных» закупках российской нефти НПЗ Китая

04.05.2022, 7:42, Новости дня
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Частные нефтеперерабатывающие заводы Китая «тайно» покупают российскую нефть, чтобы не попасть под санкции США, сообщала Financial Times.

Как отмечает издание, сотрудник независимого нефтеперерабатывающего завода в Шаньдуне заявил, что с начала спецоперации Украине он не раскрывал публично данные о сделках с российскими поставщиками нефти, чтобы не привлекать внимание и не попасть под санкции США. Как информирует газета, сотрудник НПЗ также заявил, что завод получил квоту на закупку российской нефти от государственных трейдеров, которые в основном отказываются подписывать новые контракты на поставку нефти из России.

«Покупки частных китайских нефтеперерабатывающих заводов показывают, как некоторые импортеры обходят традиционные пути доступа к дешевой российской нефти, помогая Пекину оставаться в тени, пока Запад обрушивает на Москву санкции», – передает РИА «Новости» сообщение газеты.

Напомним, Китай выступил против антироссийских санкций.

США предупредили КНР о негативных последствиях для отношений Пекина с Западом, если Китай поддержит Россию в спецоперации на Украине. Вашингтон ясно сигнализировал о последствиях для отношений КНР с США, а также американскими союзниками и партнерами в Европе, а также в регионах Индийского и Тихого океанов.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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