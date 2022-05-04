 

Что делать, чтобы избежать измены?

04.05.2022, 7:15, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

По статистике, пальму первенства по изменам в Европе держит Франция. Анонимные исследования подтвердили факт измен супругов или партнёров в 86-88% случаев. На втором месте – Великобритания, а замыкает тройку лидеров Германия. Однако не существует одной единственной причины, по которой люди решаются “сходить налево”. Чаще всего в список основных подталкивающих факторов входят высокая сексуальная активность, стресс, низкая самооценка изменщика, образ мышления и доступность сайтов знакомств.

Высокая сексуальная активность толкает на поиск все новых партнеров, потому что постоянный порой не в силах удовлетворить потребности в сексе. Для кого-то стресс на работе переходит в стресс дома, особенно если супруги прекратили общаться по душам друг с другом. Что делать? Переключиться с негативных эмоций на позитивные, желательно с эффектом новизны.

Низкая самооценка зависит от успехов в социуме, в бизнесе. Если таковых нет и хвастать явно не чем, уровень дофамина снижается, то выручает новый роман. Образ мышления изменщика закладывается на самом деле с детства. Он словно проигрывает один и тот же сценарий – стремится найти единственную любовь. Ну а доступность сайтов знакомств, которые сейчас в каждом смартфоне, сделали измену в разы проще. Не согласилась одна/один, всегда найдется другой человек, кто ответит “Да!”.

Как же избежать измен? Во-первых, постараться не зацикливаться на страхе, что партнер вам обязательно изменит. Мысли материальны, потому все то, чего вы боитесь, рано или поздно проявится в жизни. Такой параноидальный страх происходит из заниженной самооценки, проблем с самовыражением и доверием партнеру. Просто прекратите беспокоиться об этом и начните повышать свой брачный рейтинг.

Да, у каждого мужчины и каждой женщины есть свой брачный рейтинг – совокупность физических, интеллектуальных и духовных данных. Это не застывшая величина. Ее можно и нужно повышать. Например, чем больше вы вкладываете в свою молодость, красоту и здоровье, тем меньше ваш партнер будет смотреть на сторону.

Интеллектуальные данные включают в себя не только способность здраво мысли и “энциклопедию знаний”, но также умение влиять на других спокойным словом, а не криком, способность отстаивать свои границы. Все это – признаки адекватной самооценки. Именно она не дает вашему избраннику отправиться в поход налево. Достаточно перекоса в сторону заниженной или завышенной самооценки, как партнеру быстро наскучит игра в одни ворота. Никто не будет или вечно отдавать энергию слабому, или постоянно находиться в зависимом положении.

И, конечно, важны духовные данные – обычные человеческие качества (доброта, благодарность, прощение, милосердие и так далее). Если вы постоянно развиваете духовные качества, то от вас точно не уйдут. Потому что родство душ вашему партнеру не заменит ни одна интрижка.

И в-третьих, будьте открыты друг с другом, то есть умейте разговаривать о своих чувствах и потребностях с вашим избранником. Когда вы слышите партнера, а он понимает вас, то шансы на измену существенно снижаются.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.08 / Мнение: Вертолетоносец “Триест” на ходовых испытаниях

17.04 / Мнение: Тренинги и секты. Что едва не убило Елену

22.02 / Мнение: Китай и РФ договорились развернуть станцию на Луне к 2030-му году

03.05 / Найдена связь между составом первого кала ребенка и его предрасположенностью к аллергии

24.06 / Названы ускоряющие старение кожи продукты

28.03 / Анна Седокова поделилась с поклонниками рецептом любимого блюда

07.09 / В декабре военные и пенсионеры заплатят 10 тысяч рублей в качестве чрезвычайного налога

30.04 / Меган Маркл и принц Гарри поздравили Кейт Миддлтон и принца Уильяма с годовщиной брака

10.11 / Число заразившихся коронавирусом в России выросло на 20,9 тысячи

01.04 / Микроводоросли помогли в создании нового пальмового масла

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика