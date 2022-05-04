Что делать, чтобы избежать измены?

По статистике, пальму первенства по изменам в Европе держит Франция. Анонимные исследования подтвердили факт измен супругов или партнёров в 86-88% случаев. На втором месте – Великобритания, а замыкает тройку лидеров Германия. Однако не существует одной единственной причины, по которой люди решаются “сходить налево”. Чаще всего в список основных подталкивающих факторов входят высокая сексуальная активность, стресс, низкая самооценка изменщика, образ мышления и доступность сайтов знакомств.

Высокая сексуальная активность толкает на поиск все новых партнеров, потому что постоянный порой не в силах удовлетворить потребности в сексе. Для кого-то стресс на работе переходит в стресс дома, особенно если супруги прекратили общаться по душам друг с другом. Что делать? Переключиться с негативных эмоций на позитивные, желательно с эффектом новизны.

Низкая самооценка зависит от успехов в социуме, в бизнесе. Если таковых нет и хвастать явно не чем, уровень дофамина снижается, то выручает новый роман. Образ мышления изменщика закладывается на самом деле с детства. Он словно проигрывает один и тот же сценарий – стремится найти единственную любовь. Ну а доступность сайтов знакомств, которые сейчас в каждом смартфоне, сделали измену в разы проще. Не согласилась одна/один, всегда найдется другой человек, кто ответит “Да!”.

Как же избежать измен? Во-первых, постараться не зацикливаться на страхе, что партнер вам обязательно изменит. Мысли материальны, потому все то, чего вы боитесь, рано или поздно проявится в жизни. Такой параноидальный страх происходит из заниженной самооценки, проблем с самовыражением и доверием партнеру. Просто прекратите беспокоиться об этом и начните повышать свой брачный рейтинг.

Да, у каждого мужчины и каждой женщины есть свой брачный рейтинг – совокупность физических, интеллектуальных и духовных данных. Это не застывшая величина. Ее можно и нужно повышать. Например, чем больше вы вкладываете в свою молодость, красоту и здоровье, тем меньше ваш партнер будет смотреть на сторону.

Интеллектуальные данные включают в себя не только способность здраво мысли и “энциклопедию знаний”, но также умение влиять на других спокойным словом, а не криком, способность отстаивать свои границы. Все это – признаки адекватной самооценки. Именно она не дает вашему избраннику отправиться в поход налево. Достаточно перекоса в сторону заниженной или завышенной самооценки, как партнеру быстро наскучит игра в одни ворота. Никто не будет или вечно отдавать энергию слабому, или постоянно находиться в зависимом положении.

И, конечно, важны духовные данные – обычные человеческие качества (доброта, благодарность, прощение, милосердие и так далее). Если вы постоянно развиваете духовные качества, то от вас точно не уйдут. Потому что родство душ вашему партнеру не заменит ни одна интрижка.

И в-третьих, будьте открыты друг с другом, то есть умейте разговаривать о своих чувствах и потребностях с вашим избранником. Когда вы слышите партнера, а он понимает вас, то шансы на измену существенно снижаются.