Италия рекордно нарастила закупку российского газа

Рекордные объемы российского газа поступают в Италию с начала мая, сообщило издание Corriere della Sera со ссылкой на данные операторов газопроводов, обслуживающих маршруты через Украину.

По имеющейся у издания информации, в первые дни мая поток газа в Италию в среднем вдвое больше, чем на прошлой неделе, и почти втрое больше, чем еще неделей ранее. Как поясняется, во многом тенденция объясняется колебаниями цен, а также их увеличением по спотовым контрактам в связи с обострением конфликта на Украине и прекращением поставок в Польшу и Болгарию, что делает более выгодным закупку российского газа. У Италии задача максимально заполнить хранилища для обеспечения будущего отопительного сезона. Как сообщил во вторник в ходе выступления в парламенте министр охраны окружающей среды и защиты территории моря Италии Роберто Чинголани, в случае прекращения поставок российского газа в ближайшее время страна столкнется с трудностями будущей зимой. Для их недопущения, по его словам, необходимо заполнение хранилищ на 90%, на что потребуется шесть месяцев. Он констатировал, что с января прошлого года цены на газ выросли в пять раз, передает ТАСС.

В понедельник итальянский министр по экологическому переходу Роберто Чинголани предложил разрешить компаниям страны платить за российский газ рублями.

—