Долларовый меч США затупился — американцы его слишком часто использовали

В последнее время США всё чаще используют доллар как оружие для того, чтобы оказывать экономическое давление на другие страны, заявил в интервью Deutsche Wirtschafts Nachrichten эксперт по финансовым вопросам Марк Фридрих. Самый последний пример — беспрецедентные по своему масштабу антироссийские санкции. В краткосрочной перспективе такие меры могут оказаться эффективными, но в долгосрочной — они подорвут роль американских денег как мировой резервной валюты, в результате чего рухнет вся западная финансовая система, объясняет эксперт.



AP

Мы находимся в центре мирового экономического кризиса, заявил в интервью Deutsche Wirtschafts Nachrichten эксперт по финансовым вопросам Марк Фридрих. Некоторые считают, что он вызван украинским кризисом и принятыми из-за него беспрецедентными антироссийскими санкциями, но в действительности показатель инфляции в США достиг отметки 7,9% ещё в начале февраля, а в еврозоне он тогда составил 5,9%. Так что события на Украине скорее выполняют роль «зажигательной смеси», объясняет Фридрих. Реальная же причина происходящего заключается в фиатной денежной системе, в рамках которой необеспеченные деньги создаются с помощью кредитов.

Уже с давних пор вследствие этого происходит инфляции активов, то есть взрывной рост цен на рынке недвижимости, а также постоянное увеличение курсов акций, что никоим образом не свидетельствует о росте продуктивности, отметил эксперт. Теперь подорожание в своей повседневной жизни замечают и обычные граждане. И в ближайшее время оно никуда не денется. Для его сдерживания Европейский центральный банк мог бы повысить базовую процентную ставку. Но ЕЦБ не может этого сделать, потому что тогда обанкротится большое количество взращённых в последние годы «зомби-предприятий», а в таких странах, как Италия и Греция, наступит дефолт. В результате европейская валютная система «рухнет как карточный домик».

В скором времени «точку невозврата» пройдёт и Германия, предостерегает финансист. Рост цен на энергию задушит промышленность, из-за чего в стране появится больше количество безработных, сократятся налоговые поступления, а на систему социального страхования ляжет огромная нагрузка. «Мы сейчас наблюдаем эпохальный переломный момент и самое масштабное затягивание с объявлением банкротства в истории», — заключает Фридрих.

При этом стоит отметить, что украинский кризис по-своему уникален, продолжает эксперт. До этого конфликты, например в Ираке, Югославии или Ливии, не приводили к столь ощутимым последствиям для мировой экономики. Но нынешние события на Украине «раскололи мир на две части». В то время как США и их союзники пытаются поставить экономику РФ на колени, Китай, Индия и весь глобальный Юг не поддерживают санкции. Даже Саудовская Аравия, верный союзник американцев, не присоединилась к штрафным мерам. Более того, королевство готово продавать свою нефть за юани. А Китай, Индия и РФ уже давно торгуют в местных валютах, отмечает Фридрих: «Некоторые страны уходят от доллара, потому что видят, что США замораживают российские долларовые активы, то есть используют свою валюту как оружие. Но то, что в краткосрочной перспективе может оказаться эффективным, в долговременной — подорвёт роль доллара как мировой резервной валюты. Другими словами, чем чаще США используют доллар как меч, тем тупее он будет».

При этом доллар — это один из столпов, на котором зиждется американское господство. Если он утратит свой статус мировой валюты, то на него будет меньший спрос и США не смогут иметь такие большие долги. К тому же в массе своей деньги, напечатанные западными центробанками в последние годы, пропали в спекулятивных пузырях, а не были инвестированы, например, в инфраструктуру. При этом промышленный базис в США и Великобритании продолжает сокращаться — такая же судьба постигнет и Германию, если цены на энергию продолжат расти, объясняет финансист: «Если же дело дойдёт до финансового краха, важнее всего будет то, насколько большой в стране реальный сектор экономики и как много у неё работающей инфраструктуры».

При этом уже сейчас можно наблюдать «фрагментацию финансовых рынков», продолжает Фридрих. Появились альтернативы платёжной системе SWIFT. В результате США всё труднее отслеживать финансовые потоки. Введение привязанного к золоту рубля — это ещё один признак того, что фиатной системе наступает конец, объясняет Фридрих: «Этот шаг русских можно между прочим расценивать как объявление войны господству Запада. Возможно, МВФ, используя свои специальные права заимствования, сможет продержать систему на плаву ещё один-два года. Но её конец предрешён, ведь у всех этих денег больше не будет реальной ценности».

Крах системы приведёт к серии серьёзных экономических потрясений и революций, прогнозирует эксперт. В ЕС к этому уже готовятся, планируя ввести цифровой евро, чтобы таким образом отслеживать все финансовые операции. «Государство становится всё более авторитарным и хочет в духе Оруэлла заковать в цепи собственных граждан», — убеждён Фридрих. Людям нужно обеспечить себя альтернативными способами оплаты, например биткоинами, советует финансист: «Ведь для того, чтобы защитить нашу свободу, нам нужна свободная денежная система».