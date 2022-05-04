В Нью-Йорке повышен уровень опасности заражения коронавирусом на фоне роста заболеваемости

Нью-Йорк перешёл в категорию среднего уровня риска заражения коронавирусом, после того как число случаев заболевания COVID-19 в самом густонаселённом городе США возросло до 2500 в день, пишет The New York Times. Впрочем, мэр города Эрик Адамс пока не намерен вводить новые коронавирусные ограничения.



AP

В понедельник власти Нью-Йорка повысили уровень опасности заражения коронавирусом, что стало тревожным напоминанием о том, что пандемия COVID-19 ещё не закончилась, пишет The New York Times.

Так, Нью-Йорк перешёл в категорию среднего, или жёлтого, риска передачи вируса на фоне неуклонного роста числа случаев заражения, что может привести к повторному введению ограничений для сдерживания распространения коронавируса, хотя на данный момент в ограничительных мерах необходимости нет.

В настоящее время в самом густонаселённом городе США ежедневно регистрируется около 2500 новых случаев заболевания, что является значительным приростом по сравнению примерно с 600 ежедневными случаями в начале марта. Последняя вспышка, вызванная подвариантом штамма «омикрон» BA.2, по своему масштабу пока не сравнима с первой вспышкой «омикрона» в декабре, но уровень заболеваемости такой же высокий, как и в прошлом году при распространении штамма «дельта».

При этом, как предполагает NYT, уровень заболеваемости в Нью-Йорке и по всей стране, вероятно, намного выше, чем показывают данные официальной статистики, поскольку множество людей проводят тестирование на дому, а такие положительные результаты обычно не включают в официальные данные.

Мэру Эрику Адамсу, который и сам заразился коронавирусом в апреле, предстоит принять непростое решение о том, следует ли вновь ввести требования об обязательном ношении масок и обязательную вакцинацию в то время, как его усилия прежде всего сосредоточены на восстановлении экономики города.

По словам Адамса, число госпитализаций и уровень смертности остаётся низким; в настоящее время в городе ежедневно госпитализируют с коронавирусом в среднем 50 человек, а уносит вирус жизни около 4-5 ньюйоркцев. Как напоминает издание, в январе во время вспышки «омикрона» число ежедневных госпитализаций возросло до 1 тыс., а смертей — более чем до 120 в день.

В начале марта Адамс отменил коронавирусные ограничения, включая обязательное ношение масок в школах и требование о вакцинации для посещения ресторанов, спортзалов и кинотеатров. Однако новый рост числа заразившихся вынудил мэра Нью-Йорка отказаться от планов по отмене требований по ношению масок в дошкольных учреждениях и детских садах.

Вступивший в должность в январе этого года Адамс в марте ввёл в городе систему оповещения относительно уровня опасности заражения коронавирусом с цветовым кодированием, основываясь на параметрах, установленных Центрами по контролю и профилактике заболеваний США. С тех пор Нью-Йорк оставался на самом низком уровне риска, обозначенном зелёным цветом, что означает, что количество случаев заболевания вирусом в неделю не превышало 200 на 100 тыс. человек.

Впрочем, как пишет NYT, несмотря на повышение уровня заболеваемости, Адамс, похоже, не хочет вводить ограничительные меры. В понедельник политик от Демократической партии заявил, что власти продолжают внимательно следить за количеством случаев заболевания, госпитализаций и смертей от COVID-19. По его словам, власти в ближайшее время не планируют объявлять о новых ограничениях.

«До этого пока не дошло. Мы не можем снова закрыть город. Если мы примем правильные решения, нам не придётся беспокоиться об этом», — приводит издание слова мэра. Ранее Адамс призвал жителей Нью-Йорка последовать его собственному примеру и вакцинироваться, а при первых симптомах болезни сделать тест на коронавирус и оставаться дома до полного выздоровления.

Вакцинацию прошли практически 88% взрослого населения города, хотя среди детей этот показатель остаётся ниже. Однако только около 45% взрослых ньюйоркцев получили бустерные дозы, которые, по мнению экспертов, имеют важное значение, учитывая, что защита от первых доз со временем ослабевает.

Как пишет The New York Times, власти штата Нью-Йорк также недавно объявили о новом тревожном событии: две новые версии подварианта «омикрона» — BA.2.12 и BA.2.12.1, — которые распространяются быстрее, чем BA.2, привели к резкому увеличению числа случаев заболевания на севере штата, где более 30 округов уже перешли на высокий уровень опасности.