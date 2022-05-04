Вулканы могут разрушить озоновый слой

Последние результаты моделирования климата ошеломило ученых НАСА, показав, как экстремальные извержения вулканов могут обречь Землю на гибель, разрушив ее озоновый слой.

Когда взорвался вулкан Хунга Тонга-Хунга Хаапай близ отдаленного Тихоокеанского архипелага, ударные волны ощущались по всему миру, возникло цунами, а пепел серьезно повредил местные районы. Результаты моделирования климата, полученные НАСА, показывают, какой вред могут нанести вулканы нашей планете.

Экстремальные извержения вулканов могут разрушить озоновый слой, который защищает нас от смертельного ультрафиолетового излучения.

Извержения базальта, по мнению геологов, могли быть причиной современных условий Венеры и Марса. Новое моделирование климата и его результаты противоречат предыдущим исследованиям, которые указывали на то, что извержения могут охлаждать климат.

Наводнение базальта, возникающее в результате гигантского извержения вулкана, характеризуется серией извержений, длящихся, возможно, столетия и происходящих в течение сотен тысяч лет, иногда даже дольше. Ученые НАСА говорят, что некоторые из них произошли примерно в то же время, что и массовые вымирания, и многие из них связаны с чрезвычайно теплыми периодами в истории Земли:

– Они также, по-видимому, были распространены в других земных мирах нашей Солнечной системы, таких как Марс и Венера.

Исследователи использовали климатическую модель системы наблюдения Земли для имитации четырехлетней фазы извержения базальта реки Колумбия (CRB), которое произошло между 15 и 17 миллионами лет назад на тихоокеанском северо-западе Соединенных Штатов.

– Мы ожидали интенсивного охлаждения. Однако мы обнаружили, что короткий период охлаждения был подавлен эффектом потепления, – сказал Скотт Гузевич из Центра космических полетов имени Годдарда НАСА. Результаты были опубликованы в журнале Geophysical Research Letters .

Моделирование показало, как извержения разрушат озоновый слой. Этот слой действует как одеяло над планетой, которое защищает нас от опасных ультрафиолетовых лучей, испускаемых Солнцем. Однако дыра, обнаруженная в этом одеяле, встревожила ученых во всем мире.

Моделирование показало сокращение слоя примерно на две трети по сравнению со средними глобальными значениями, что примерно эквивалентно истончению озона на всей планете, сравнимому с серьезной антарктической озоновой дырой. Извержение выбросит в атмосферу огромное количество диоксида серы, который превратится в аэрозоли. Эти аэрозоли отражают видимый солнечный свет, который вызывает первоначальный охлаждающий эффект, но также поглощают инфракрасное излучение, которое нагревает атмосферу.

Ученые заявили, что потепление этой области атмосферы приведет к созданию почти на 10 000 процентов больше водяного пара. Этот водяной пар приведет к разрушению озонового слоя.

– Базальтовые наводнения также выделяют углекислый газ, парниковый газ, но они, похоже, не выделяют его достаточно, чтобы вызвать экстремальное потепление. Избыточное нагревание стратосферного водяного пара может дать объяснение, – заявили в НАСА.

Новое исследование указывает на неизбежную необходимость борьбы с угрозой изменения климата.