Киев обвинил Венгрию в намерении «забрать часть своей территории» у Украины

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов сообщил в эфире телемарафона «UAразом», что Венгрия планировала захватить часть территории Украины после начала российской спецоперации.

«Она (Венгрия) почему-то считала, что может забрать часть своей территории», – приводит РИА «Новости» слова Данилова, которого цитирует «Украина.ру». Секретарь СНБО также пригрозил Будапешту последствиями после урегулирования ситуации на Украине.

Посольство Венгрии на Украине выразило возмущение заявлениями Данилова. «Эти утверждения о Венгрии содержат необоснованные, ложные обвинения, которые разжигают ненависть против венгерского народа и Венгрии в украинском общественном мнении. <…> Мы решительно отвергаем и осуждаем лживые наветы, которые прозвучали против Венгрии, а также намерения, которые стоят за ними», – заявили в диппредставительстве. Дипломаты призвали Данилова отказаться от своих слов и потребовали объяснений от «компетентных руководителей Украины».

Напомним, в начале апреля МИД Венгрии указал Киеву на недопустимость оскорблений.

В конце марта премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ответил на упреки президента Украины Владимира Зеленского из-за позиции Будапешта по спецоперации России.

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