Мнение: Вековая борьба русских и переустройство мирового порядка

Китайский взгляд на спецоперацию ВС РФ на Украине.

Вековая борьба русских и переустройство мирового порядка

Сто лет русские вели борьбу с мировым порядком, в котором доминировали Великобритания и США. На этот раз они начали "спецоперацию", чтобы защитить свою национальную безопасность и выступить против всего западного мира, считает автор "Гуаньча".

После начала российско-украинского кризиса Запад ввел целый ряд санкций против России. Но, по мнению президента России Владимира Путина, это как раз знаменует собой конец эпохи, и отныне Запад утратит свое глобальное господство как в политическом, так и в экономическом плане. А инициатива России также рассматривается как вызов мировому порядку, установленному Западом. По моему мнению, российская борьба началась не с российско-украинского кризиса, а длится уже целое столетие. И на этот раз европейские страны и США заплатят новую цену.

Россия — это княжество, которое за столетия сражений превратилось в империю с крупнейшей территорией в мире. На рубеже XX века ее постоянное расширение зашло в тупик — англосаксы создали мировую систему, и положение русских было изменено — из завоевателей они превратились в "бунтарей".

Все прошлое столетие русские боролись с капиталистической мировой системой, созданной белыми англо-саксонскими христианами. Эта мировая политическая история не была спланирована заранее, и результатом изменений в мировом порядке является многовековая история борьбы между славянами — русскими — и англосаксами. Русско-украинский кризис, конечно же, не конец этой истории.

Около 1875 года капиталистическая экономическая мировая система во главе с Великобританией в целом закончила свое формирование. То есть англичанам потребовалось 200 лет, чтобы установить собственный гегемонистский порядок, а после окончания Второй мировой войны знамя лидерства было передано американцам. В течение 300 лет англосаксы господствовали над мировым порядком.

Особенность этой системы, прежде всего, в ее жестокости. По словам Уильяма Макнила, основоположника всемирной макроистории, среди расширяющихся наций англосаксы были самыми воинственными, самыми кровавыми и самыми жестокими.

Второй особенностью этой системы является неравенство. Капитализм — это экономика, основанная на неравномерном распределении капитала.

Третья особенность — это военное основание. Политический и экономический строй, сложившийся во время Второй мировой войны, — это то, что американцы называют военно-промышленным комплексом. Основой жизнеспособности подобного строя является война.

Четвертая особенность — это то, что вышеперечисленные характеристики доказывают, что экспансия — это природа этой системы, а война — основной образ жизни.

Не все были счастливы господству англосаксов в мире. Во-первых, внутри западной цивилизации существовали несогласные. В начале XIX века французский император Наполеон боролся за западную гегемонию. Немцы, пережившие "сто лет мира", соперничали с англичанами в двух мировых войнах. В борьбу за лидерство вступили и японцы на Востоке. Но после поражения все они были вынуждены подчиниться мировой системе под руководством англосаксов. Конечно, французы, немцы, японцы боролись за лидерскую позицию, а не за свержение мировой капиталистической экономики.

В прошлом часто говорили, что борьба "второй сверхдержавы", Советского Союза, также не удалась, но это, очевидно, вопрос исторической перспективы. С точки зрения мировой политической системы появление Советского Союза с русской нацией в качестве основной движущей силы, несомненно, является большим успехом, поколебавшим мировую политическую систему, в которой доминируют англосаксы.

Советский режим, установленный в Первую мировую войну, стал первым строем, созданным после Парижской Коммуны, который противостоял мировой капиталистической системе. Поэтому с самого начала (1917-1920 гг.) новый режим был осажден и подавлен Белой армией, поддерживаемой Англией, Францией и Германией, но в конечном итоге завершился победой Красной армии.

Однако строгость "экономических санкций", наложенных на новый режим, не уступала санкциям, наложенным на Россию США и Западом из-за нынешнего российско-украинского кризиса. В условиях этой зловещей международной среды русские сомневались, "сможет ли страна построить социализм". После завершения "экономической реформации военного коммунизма" победа Советского Союза в антифашистской войне во Второй мировой войне доказала, что после десятилетий одиночной борьбы СССР превратился из отсталой сельскохозяйственной страны в развитую индустриальную державу, уступающую только Соединенным Штатам. Из-за крайне враждебно настроенной капиталистической международной среды Советский Союз также совершил такие катастрофические ошибки, как "Большой террор", а из-за осажденного положения в мире случилась трагедия Великого голода на Украине.

Советский Союз заплатил большую цену за сопротивление мировой капиталистической системе, но в конечном итоге выжил. Мало того, "Октябрьская революция принесла в Китай марксизм-ленинизм под залпы пушек", и в Китае, находящемся за периферией западного капиталистического мира был учрежден новый режим, нацеленный против "угнетения". Не менее важно и то, что благодаря движению за "право на национальное самоопределение", отстаиваемому Владимиром Лениным и продвигаемому Советским Союзом, после Второй мировой войны среди народов Азии, Африки и Латинской Амеркии процветало демократическое освободительное движение, и родилось множество развивающихся стран.

Таким образом, в период с Первой мировой войны до Второй мировой войны, Советский Союз не только разорвал капиталистическую мировую систему, но и установил мировой социалистический режим, противостоящий капиталистической системе, изменив ситуацию, в которой англосаксы безраздельно господствовали в мире с 1700 по 1900 годы. Советский Союз реорганизовал мировой порядок, так кто может сказать, что советский вызов провалился?

Русские, будучи главной движущей силой Советского Союза, заплатили за это огромную цену — они прошли не только через "Большой террор" и Великий голод, но и в итоге через распад страны в 1991 году. Однако это все совсем не отрицает важность самого "сопротивления" и не говорит о его провале. Под руководством СССР ячейка Третьего интернационала — Коммунистическая партия Китая — совершила Революцию, и ею были сделаны большие достижения в строительстве и управлении Китая во времена "политики реформ и открытости". Масштабы и успехи социалистического Китая достаточны, чтобы выровнять дисбаланс в превалировании капитализма в мировом порядке, и, что еще более важно, социализм может осуществить великое возрождение китайской нации.

Таковы выводы сравнительных политических исследований. После Второй мировой войны многие развивающиеся страны, большие и малые, присоединились к мировой капиталистической системе, но развивающиеся страны с населением более 100 миллионов человек, такие как Индия, Бангладеш, Пакистан и Индонезия в Азии, Нигерия и Эфиопия в Африке и Мексика и Бразилия в Южной Америке — сколько из них развились до уровня европейских стран? Кто из отсталых развивающихся стран не хочет стать развитой страной?

Наиболее типичным примером является Мексика, которая граничит с Соединенными Штатами, и когда в 1994 году вступило в силу соглашение о Североамериканской зоне свободной торговли, мексиканские интеллектуалы громко провозглашали, что Мексика скоро станет такой же богатой, как Соединенные Штаты. В результате политико-экономическое развитие пошло по пути США: земля была приватизирована, а фермеры, потерявшие землю, либо ушли в горы выращивать наркотики, либо массово иммигрировали в США. Наркоэкономика вызвала большой крах мексиканской политики, местные политики были одурманены наркотиками, а насилие процветало. С таким большим соседом, который просто лег и притворился мертвым, американцы, естественно, могли спать спокойно.

Хотя это уже отдельная тема разговора, но она имеет тесную связь с борьбой русских. Без Октябрьской революции был бы социализм в Китае? Без социализма существовала бы такая разница между Китаем и другими развивающимися странами? В лучшем случае он бы стал просто более крупной развивающейся страной, а может быть даже хуже, потому что демократия в американском стиле в целом является партийной демократией, где партии грызутся между собой, а партийная демократия в конечном итоге является институциональным механизмом для раскола стран — все мы знаем, что Советский Союз распался на 15 стран. Для подавляющего большинства развивающихся стран партийная демократия является разрушающей страну изнутри моделью управления, и Соединенным Штатам даже нет нужды затевать "конкуренцию великих держав" с такими странами.

"Интеграция" СССР в капиталистическую мировую систему началась не после распада Советского Союза, а при Михаиле Горбачеве. Дважды попытка "интеграции" заканчивалась провалом, и в результате русским пришлось бороться с Соединенными Штатами через Украину.

Сначала была попытка институциональной интеграции. В 1986 году появление в экономике "младореформаторов" в лице Анатолия Чубайса заставило высшие эшелоны КПСС поверить в то, что только неолиберальная экономика может спасти советскую (российскую) экономическую ситуацию. В области политики опубликованная в 1987 году книга Горбачева "Перестройка и новое мышление" наметила путь к представительной демократии. Этот проект был направлен на интеграцию с Западом, но привел к быстрому уничтожению советской империи. Россия, унаследовавшая ресурсы Советского Союза, провела широкомасштабную приватизацию, и в результате экономические потери оказались более серьезными, чем во время Великой депрессии в Соединённых Штатах. Это было большое поражение страны, вызванное институциональной неудачей. Не имея другого выбора, в 1999 году, измученный телом и духом, пристрастившийся к спиртному Борис Ельцин нашел Владимира Путина — политического лидера, который должен был спасти Россию. Но ельцинско-путинская Россия продолжала оставаться в блокаде.

Затем была попытка вступить в НАТО. После распада Советского Союза Россия когда-то хотела примкнуть к лагерю Запада и всей душой стремилась к развитию. А США также пообещали России, что НАТО не будет расширяться на восток и обе стороны будут в мире жить друг с другом. В результате не только России не разрешили вступить в НАТО, но и Альянс последовательно расширялся пять раз — снова и снова, пока не подошел к границам с Украиной. Украинцы, никогда не имевшие независимого государства, являются крайне незрелой нацией, их политические лидеры легко становятся ведомыми и охотно готовы выступать пешками в атаке на Россию, тем самым они самым непосредственным образом угрожали национальной территориальной безопасности России, в результате чего в первую очередь они принесли в жертву только самих украинцев.

Это второе крупное противостояние, организованное социалистическим лагерем со времен Октябрьской революции — российско-украинский кризис. Эта борьба на самом деле не является институциональной — Россия все-таки выборная демократия, — но в глазах западных стран Россия построена на цивилизации, имеющей свою религию и свои национальные признаки, отличные от западного мира.

Англосаксы всегда считали, что русские — это православные татары с белой внешностью, то есть чужаки. Из этого мы можем сделать вывод, что неанглосаксонское крупное государство, независимо от того, какой режим в ней установлен, пока она развивается, она представляет угрозу — угрозу мировому порядку, господствующему последние 300 лет, где англосаксы находятся на вершине пищевой цепи. Ведь даже первый чернокожий президент Барак Обама прямо сказал, что если 1,4 миллиарда китайцев достигнут американского уровня жизни, то американцам останется только жевать траву. Поэтому Америка использует все средства для подавления Китая, не гнушаясь даже похищением людей (например, дело Мэн Ваньчжоу). В нынешнем мировой порядке только американцы могут есть мясо, а китайцы должны есть траву.

Сто лет русские вели борьбу, и однажды уже ударили по миру, изменили мировой порядок, в котором доминировали Великобритания и США, и завоевали полмира. На этот раз, они начали "спецоперацию", чтобы защитить свою национальную безопасность и напрямую выступить против всего западного мира, и Россия неизбежно будет сильно ослаблена военными расходами и безжалостными экономическими санкциями. Многолетняя борьба выработала у русских стойкий национальный характер (за что их в шутку называют "воинственной нацией"), ее богатые ресурсы достаточны, чтобы обеспечить себя, а самая большая территория в мире значительно уменьшила стремление русских к "глобализации". Эти факторы являются неотъемлемой частью понимания положения России после завершения этого кризиса. При отсутствии эскалации до ядерного противостояния и политических междоусобиц даже сильно ослабевшая Россия по-прежнему будет вызывать серьезную озабоченность у США и Запада.

Глядя на сопротивление России с китайской точки зрения, первый акт ее борьбы принес КНР марксизм-ленинизм, и появление социалистического Китая коренным образом изменило мировой порядок. Хотя российско-украинский кризис сильно ослабит Россию, Соединенные Штаты и Запад уже сформировали абсолютно несовместимую с Россией модель безопасности, что равносильно втыканию острого ножа в самое сердце западного мира.

Таким образом, влияние этого кризиса на китайско-американские отношения заключается в том, что, хотя США по-прежнему будут считать Китай своим главным стратегическим противником, Россия, обладающая самым мощным в мире ядерным арсеналом и существующая за пределами политико-экономического порядка, в котором доминирует Запад, может быть для них гораздо более опасна, чем Россия "внутри системы". И Россия же станет главной головной болью для Соединенных Штатов и Запада, что неизбежно сильно изменит условия и перераспределит энергию Соединенных Штатов для борьбы с Китаем в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Влияние этого кризиса на отношения Китая и ЕС заключается в том, что Европе, находящейся в прямой конфронтации с Россией, также придется более рационально подойти к отношениям с Китаем, чтобы Евросоюз, у которого нет прямой конфронтации с Китаем в сфере безопасности, мог более эффективно сотрудничать с Пекином в экономике и торговле. Более тысячи лет кровавая история Европы была полна "сражающихся государств и стран, развязывающих войны", и европейцы гораздо больше жаждут мира, чем американцы. Однако мы также должны обратить внимание на "литовский феномен" в европейской политике — эта безумная идея бесконечно проверять "нижнюю границу" терпения Китая.

В каком состоянии находится "баланс прибыли и убытков" США? Российско-украинский кризис, кажется, позволил Соединенным Штатам одержать победу "жесткой силы" — в военной и экономической отраслях, и заработать много денег, но ценой этого стал упадок "мягкой силы". Страна-гегемон не может поддерживать свою гегемонию, опираясь только на "жесткую силу", потому что цена этого слишком высока, и доминирование должно быть дополнено поддержкой "мягкой силы".

После этого кризиса "мягкая сила" США вернется к первоначальному виду. Какое еще верховенство права, какие права человека и священная неприкосновенность частной собственности — все это лишь слой тонкой вуали, которой Америка прикрылась по мере своего развития. Ее процесс возвышения был полон убийств, грабежей и бандитизма. Где было верховенство закона и прав человека во время геноцида индейцев? Когда Альянс восьми держав (вторгшийся в Китай военный альянс, состоявший из России, США, Германии, Великобритании, Франции, Японии, Австро-Венгрии и Италии, прим. пер.) разграбил Юаньминъюань ("Сады совершенной ясности", дворцово-парковый комплекс в Пекине, прим. пер.), почему никто не говорил о защите права собственности или даже самого фундаментального "национального права" суверенитета страны? Все это было безжалостно растоптано. С начала правления администрации Дональда Трампа и до русско-украинского кризиса США и Запад позволяют себе похищать людей и конфисковать имущество россиян по собственному желанию. Даже доллар стал рискованной валютой. Сколько у США осталось "мягкой силы"?

Америка утратила моральное превосходство над миром. Когда миф разрушается, концепции, лежащие в основе мирового порядка, тоже перестают существовать, и мир нуждается в новом направлении, поэтому нам стоит с нетерпением ожидать, как изменится в результате нынешних событий глобальное устройство. Соединенные Штаты, которые получили прибыль с помощью "жесткой силы" и утратили "мягкую силу", до сих пор не могут отказаться от своего военного авантюризма.

Наконец, я должен заметить, что российско-украинский кризис также изменит структуру китайско-российских отношений. Россия, находящаяся под санкциями США и Запада, неизбежно будет больше полагаться на "торговлю юанями". Внешняя экономика России раньше была сосредоточена на Западе, но неизбежно повернется на Восток. Китай станет ценным источником ресурсов для восстановления и развития экономики России.

Все это, несомненно, представляет собой отличную стратегическую возможность для развития Китая. КНР необходимо придерживаться стратегической дорожной карты перестройки мира за счет собственного развития. Масштабы Китая слишком велики, и по мере того, как страна будет развиваться, мир, естественно, будет изменяться вместе с ней. Разумеется, государства на вершине пищевой цепочки не будут ждать развития Китая до державы мирового класса.

Взгляните на историю — последние 300 лет англосаксы, русские и китайцы имели возможность построить и преобразовать мировой порядок. Из-за коренных различий между цивилизациями они стремились изменить мир под себя. Перед лицом кровавой мировой политики миролюбивые китайцы должны иметь мужество и спокойствие духа, чтобы противостоять агрессии США и помогать своей стране возрождаться.

Ян Гуанбинь (杨光斌) — ректор Института международных отношений Китайского народного университета

https://inosmi.ru/20220503/politika-254038991.html – цинк

https://www.guancha.cn/YangGuangBin/2022_05_01_637719_s.shtml – оригинал на китайском

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