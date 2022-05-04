Такое не каждый день увидишь: угодивший в ванну волк попытался ее сгрызть

Согласитесь, не каждый день увидишь, как хищник принимает ванну. Такое зрелище подготовила для интернет-пользователей основательница зоостудии “Ковчег” Анна Пономарева. Она сняла видео, как волк окунается в резервуар с водой, и опубликовала в социальной сети “Тик-Ток”.

Оказавшись в первый раз перед ванной, волк побоялся зайти в воду. Животное попыталось сгрызть подготовленный для него мини-бассейн, но, конечно, он оказался ему не по зубам. Когда хищник осмелел, он вдоволь насладился купанием, ведь это, как отметила Анна, его любимое занятие.

Видео с принимающим ванну волком всего за несколько дней набрало почти 300 тысяч лайков и тысячу комментариев интернет-пользователей.