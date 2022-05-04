Американцы день ото дня беднеют — пусть скажут «спасибо» Байдену

Американцы беднеют день ото дня во многом из-за экономической политики президента Джо Байдена, считает The Hill. По мнению газеты, несмотря на то, что экономика США остаётся крайне сильной, она страдает от роста инфляции, неспособности взять её под контроль, а также падения биржевых индексов, на которые завязано благосостояние многих американцев.



AP

«Американцы день ото дня беднеют — и за это они могут поблагодарить президента США Джо Байдена», — пишет The Hill.

«Жестковато? Вовсе нет. Фондовые рынки летят вниз, что обходится американцам в триллионы долларов, а цены на жилье, скорее всего, постигнет та же участь. И всё это происходит несмотря на то, что наша экономика остаётся, по большому счёту, сильной», — считает газета.

Откуда такой разрыв? Американцев беспокоит инфляция, и они не уверены, что администрация Байдена сможет взять её под контроль, не погрузив экономику США в рецессию. Учитывая, что американский лидер по-прежнему настаивает на дальнейшем росте государственных расходов, повышении налогов для бизнеса и ужесточении регуляторного режима — что приведёт к росту цен — американцев вполне можно понять.

Почти с самого начала американцы понимали, что политика Байдена не пойдёт стране на пользу. Уже со второго квартала президентства Байдена настроения потребителей упали даже несмотря на то, что рабочих мест было полно, а карманы американцев были доверху набиты наличностью.

По данным опросов Real Clear Politics, лишь 38% населения США нравится то, как Байден управляется с американской экономикой.

Во-первых, в первом квартале экономика сократилась на 1,4% не потому, что потребители перестали тратить деньги, а главным образом по причине серьёзного роста торгового дисбаланса. Импорт вырос почти на 18% в годовом исчислении, в то время как экспорт сократился. По данным ISI Evercore, по этой причине реальный квартальный рост ВВП оказался на 3,2% меньше, чем должен был бы быть.

По сути, рост импорта (и падение ВВП) говорит о том, что американские потребители активно тратят деньги — ведь они у них есть.

Как это ни парадоксально, изобилие денег — это часть проблемы. Потребители в США получили от федерального правительства щедрые выплаты, учитывая, что и Трамп, и Байден пытались компенсировать кратковременные, но серьёзные последствия пандемии COVID-19.

Коронавирусные программы помощи населению быстро поставили американскую экономику на ноги. Причём настолько быстро, что к моменту вступления Байдена в должность, рост ВВП достиг более чем 6% при стремительном увеличении количества рабочих мест. К несчастью, однако, администрация Байдена не оставила американскую экономику в покое и вскоре приняла План спасения Америки, предполагающий трату $1,9 трлн.

Этот законопроект только подлил масла в огонь и так бурного восстановления, увеличив доходы и расходы потребителей, в то время как компании пытались любым способом удовлетворить рост спроса.

План спасения Америки также позволил миллионам людей сидеть по домам, живя на правительственные чеки суммой в $1400 и пособия по безработице. При этом они могли воспользоваться отсрочками на оплату аренды, талонами на питание и прочими льготами.

По мере того, как раскручивался инфляционный маховик, Байден, министр финансов Джанет Йеллен и глава ФРС Джером Пауэлл делали оптимистичные заявления о «временном» росте цен, указывая на то, что беспокоиться совершенно не о чем. Потребители, однако, следили за ростом цен на все категории товаров, включая бензин и продукты питания.

Теперь же ФРС, которая так долго сидела сложа руки, взялась за борьбу с инфляцией путём агрессивного повышения ключевой ставки. К сожалению, в нынешней ситуации этому органу приходится бить по экономике кувалдой, а не действовать более взвешенно.

Некоторые знаки говорят о том, что инфляция достигла своего пика, однако ряд индикаторов свидетельствует о том, что цены некоторое время будут увеличиваться более быстрыми темпами.

Это обуславливается, в частности, тем, что США вступили в фазу спиралевидного роста заработных плат, вызванную острым дефицитом рабочей силы. В первом квартале зарплаты и пособия выросли на рекордные 4,5% — цифру, невиданную с 2001 года.

Между тем, Байден и его администрация поощряют формирования профсоюзов в таких компаниях, как Starbucks и Amazon, что приведёт к повышению зарплат притом, что всё бремя в данном случае ляжет на потребителей.

Вашингтон также ратует за ужесточение регулирования и повышение налогов для бизнеса, что ещё больше подстегнёт рост расходов. Кроме того есть вопросы, на которые Белый дом влиять не может: конфликт на Украине и карантин в Китае усугубили логистические проблемы, что сразу же сказалось на доступности многих товаров.

В результате цены на акции стремительно падают. Индекс S&P в этом году упал почти на 13% притом, что более высокие процентные ставки, скорее всего, ограничат цены на жилье, что скажется на стоимостном исчислении состояний двух третей американцев, которые владеют домами.

Хотя многие либералы полагают, что акции — прерогатива только богатых американцев, в реальности это совсем не так. По данным Gallup, 56% американцев утверждают, что они инвестируют в акции. Более того, эта цифра, скорее всего, не включает в себя многие миллионы людей, которые владеют акциями косвенно через свои пенсионные фонды.

«Вместе с тем Белый дом отмахнулся от колебаний цен на акции, а один его официальный представитель заявил, что «в отличие от своего предшественника, президент Байден не рассматривает фондовый рынок как мерило, с помощью которого можно судить о состоянии экономики». Не преподнесут ли избиратели Байдену сюрприз, когда окажется, что они вполне могут судить о нём с помощью фондового рынка?» — задаётся вопросом The Hill.