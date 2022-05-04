В США истощаются запасы «Джавелинов» — на их восполнение уйдут годы

В ходе визита на завод Lockheed Martin президент США Джо Байден собирается подчеркнуть важность поставок противотанковых комплексов Javelin на Украину. Вместе с тем запасы этого важнейшего оружия США постепенно истощаются, пишет Bloomberg. Как отмечает агентство, на восполнение арсенала США могут уйти годы, учитывая, что поставщики Пентагона столкнулись с нехваткой материалов, а некоторые компоненты вооружений больше не продаются.



AP

Президент Джо Байден собирается подчеркнуть важность поставок вооружений Украине со стороны США и их союзников в оборонительных целях в ходе своего визита на завод корпорации Lockheed Martin, которая производит противотанковые комплексы Javelin. Ранее эти средства, по словам чиновников США и НАТО, продемонстрировали свою эффективность в рамках конфликта на Украине, пишет Bloomberg.

Поездка Байдена на завод в штате Алабама совпала по времени с его попытками подтолкнуть американских законодателей к тому, чтобы выделить Киеву дополнительную помощь в размере $33 млрд. Между тем члены конгресса США предупреждают, что из-за событий на Украине запасы главного противотанкового средства армии и Корпуса морской пехоты США постепенно истощаются.

Завод Lockheed в Алабаме — это один из трёх комплексов на территории США, производящих Javelin, притом что этим делом там заняты 265 из 600 сотрудников. По данным Белого дома, на данный момент объём производства на заводе может достигать около 2,1 тыс. «Джавелинов» в год.

И всё же ряд членов конгресса выразил опасения насчёт того, что поставки «Джавелинов», а также ЗРК Stinger на Украину могут привести к тому, что США окажутся в более уязвимом положении, особенно учитывая, что логистические проблемы делают восполнение запасов сложнее.

По словам сенатора-республиканца Роя Бланта, США поставили Украине 5 тыс. «Джавелинов» (треть от всех имеющихся у них в распоряжении систем этого типа), а также 1,4 тыс. «Стингеров» (четверть от всего объёма запасов).

В ответ на это замечание министр обороны США Ллойд Остин пообещал, что Пентагон восполнит запасы этих вооружений в течение года: «Мы никогда не уйдём за пределы минимальных требований к нашему арсеналу, так что мы всегда будем поддерживать наш потенциал по защите нашей страны и отстаиванию наших интересов».

Законодатели и эксперты по внешней политике также предупреждают, что отставание в темпах производства может привести к тому, что США будут не в состоянии организовать поставки вооружений другим своим союзникам, которые находятся в опасном положении (например, Тайвань).

Байден заявил о необходимости поставить Украине снаряжения на $16,4 миллиардов вдобавок к оборудованию стоимостью $3 млрд, которое США предоставили Украине с начала конфликта. При этом хотя предполагается, что большая часть этой суммы пойдёт на нужды украинских силовиков, более $5 миллиардов предназначены для пополнения американского арсенала.

Однако даже с учётом такого финансового вливания США может быть непросто восполнить арсенал своих ключевых вооружений. В частности, корпорация Raytheon Technologies, которая производит ЗРК Stinger и вместе с Lockheed разрабатывает «Джавелины», сообщила, что на полное восстановление запасов уйдут годы.

По словам гендиректора компании Грега Хейса, просто нарастить производство будет сложно, так как фирма обладает «очень ограниченным запасом» материалов, а некоторые компоненты более не продаются.