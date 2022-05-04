Пропагандист Соловьев посетил Мариуполь

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04.05.2022, 3:30, Новости дня
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Журналист ВГТРК Владимир Соловьев посетил Мариуполь, город телеведущий осматривал вместе с главой ДНР Денисом Пушилиным, информирует пресс-служба «Соловьев Live».

«Владимир Соловьев и глава ДНР Денис Пушилин осмотрели город, посетили Завод Ильича, морской порт Мариуполя, пообщались на улицах с жителями и российскими военнослужащими», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что в России задержали группу неонацистов, планировавших по заданию Киева убить известного российского телевизионного журналиста. Позже в ФСБ заявили, что была сорвана операция по убийству телеведущего Владимира Соловьева. Сообщалось, что подозреваемые в покушении на убийство Соловьева также изучали возможность убийства Дмитрия Киселева и Маргариты Симоньян.

Газета ВЗГЛЯД разбирала, с какой целью Киев планировал это преступление.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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