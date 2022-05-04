США заподозрили Китай в подготовке к захвату Тайваня

США полагают, что руководство КНР поставило задачу к 2027 году подготовить вооруженные силы к захвату Тайваня, сообщил на слушаниях в комитете по ассигнованиям Сената Конгресса председатель Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США генерал Марк Милли.

По его словам, председатель КНР Си Цзиньпин «поставил цель подготовить вооруженные силы с точки зрения возможностей». «Это не то же самое, что сказать, что он действительно намерен осуществить вторжение, но [он] намерен получить возможности для захвата Тайваня», – передает ТАСС слова председателя КНШ.

«Это очень сложная задача. И нам еще предстоит увидеть, будут ли китайские военные способны на это, будут ли у них соответствующие возможности, но такая цель поставлена, речь идет о 2027 годе», – отметил Милли.

США являются главным поставщиком вооружений Тайваню. В ближайшие годы Вашингтон обещал продать Тайбэю танки M2A2 Abrams, истребители F-16V, реактивные системы залпового огня HIMARS, беспилотники, крылатые ракеты, морские мины и другую технику.

Ранее авианосная группа ВМС Китая начала учения в западной части Тихого океана.

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