 

Кадыров назвал командира ВСУ на «Азовстали» «конченным лохом»

04.05.2022, 3:30, Новости дня
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Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал «конченным лохом» скрывающегося в подвалах завода «Азовсталь» командира неонационалистического батальона «Азов» (против боевиков которого в РФ возбуждено уголовное дело) и призвал его выйти на поле боя.

«Обращаюсь к командиру Азов, который находится в бункере «Азовстали». Не стыдно тебе держать больных, женщин, стариков? Выйди на поле, давай, покажи себя. Закончим раз и навсегда! Как ты после этого себя представляешь? Я тебе говорю официально: ты не воин, ты не мужчина, ты лох конченный. Если бы ты не был бы таким, ты так не поступил бы» – сообщил глава Чечни в видеоролике, опубликованном в Telegram-канале Кадырова.

Ранее Кадыров заявил, что в бункерах под «Азовсталю» по вине неонацистов находятся более 150 мирных жителей и 170 раненых.

Накануне президент РФ Владимир Путин проинформировал лидера Франции Эммануэля Макрона о ходе спецоперации по защите Донбасса и эвакуации гражданских с «Азовстали».

Во вторник в Минобороны сообщали, что подразделения ВС РФ и ДНР открыли огонь по позициям боевиков, которые вышли из подвалов и заняли огневые позиции на территории «Азовстали», воспользовавшись режимом прекращения огня для эвакуации мирных граждан.

Напомним, с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе эвакуировали 101 человека, в том числе женщин и детей, их вывезли в Безыменное в Донецкой народной республике. По данным Минобороны России, 30 апреля с территории «Азовстали» и близлежащих домов вышли 46 человек, 1 мая с территории завода вызволены еще 80 гражданских. Ранее покинувший завод мужчина сообщал о минимум 300 мирных жителях на «Азовстали».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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