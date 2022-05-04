Мнение: Бои в Попасной

Бои в Попасной

На видео показана работа штурмовиков ЧВК "Вагнер".

В самой Попасной продвижение по-прежнему достаточно медленное. С начала штурма обе стороны понесли тут существенные потери. Противник всеми силами вцепился в Попасную, так как ее потеря откроет для наших войск возможности для дальнейшего продвижения в направлении Артемовска.

Все это обуславливает тяжесть боев за Попасную.

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