 

От запретного романа до тайной свадьбы: как Настя Каменских охмурила женатого Потапа

04.05.2022, 2:55, Разное
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Творческий дуэт Потапа и Насти Каменских зародился еще в 2006 году. К моменту знакомства молодые исполнители уже успели попробовать музыкальную карьеру на вкус. 18-летняя Настя занималась вокалом с детства и вовсю завоевывала награды, а Потап, покинувший группу “Вход в сменной обуви”, как раз искал подходящую кандидатуру для создания дуэта. Кто бы мог подумать, что плодотворное сотрудничество выльется в запретный роман…

Проект выстрелил спустя два года. В 2008 году песня “Не пара”, покорившая слушателей, зазвучала буквально из каждого утюга. О дуэте заговорили на всей территории СНГ, а молодые исполнители продолжили выпускать хиты и дерзкие клипы один за другим. Трекам “В натуре”, “На районе”, “Чумачечая весна” подпевал практически каждый.

Настя отвечала за вокал и зажигательные танцы, Алексей (Алексей – настоящее имя Потапа) взял на себя все организационные моменты. Новые альбомы дуэта имели оглушительный успех, а поклонники то и дело приписывали звездам роман. И это несмотря на то, что Потап был женат, да еще и воспитывал маленького сына.

Если первые годы исполнителям удавалось отрицать слухи о любовных отношениях, то потом все стало совсем запутанно. В 2014 году Алексей развелся с супругой Ириной, с которой вместе воспитывал 6-летнего сына, и домыслы о его романе с коллегой разгорелись с новой силой. Поклонники были уверены, что Настя давно охмурила Потапа, но в 2017 году вдруг засомневались. Артисты объявили о распаде группы и занялись сольными проектами. К счастью, строить новые теории фанатам пришлось недолго…

Все домыслы рухнули в 2019 году. В эфире одной из передач Потап рассекретил отношения с коллегой, и вскоре в Сети поползли слухи о предстоящей свадьбе. 23 мая исполнители презентовали песню “Константа” и клип, на последних кадрах которого Настя появилась в белом платье. В тот момент поклонники наконец-то выдохнули.

То, что пышная свадьба была уже второй на счету супругов, выяснилось позже. Первое бракосочетание тайно прошло в Лас-Вегасе несколькими годами ранее только для них двоих. Алексей признавался, что их отношения с вокалисткой зародились еще до того, как он расстался с женой. Решиться на развод было непросто, однако рэпер ни о чем не жалеет. Потапу удалось сохранить с бывшей супругой теплые отношения, а у его нынешней жены получилось поладить не только с Ириной, но и с родителями мужа.

Возлюбленные уже давно мечтают о детях, а поклонники надеются, что вскоре в звездной семье случится прибавление. Недавно пользователи поздравляли Настю с интересным положением. Певица появилась в кадре в свободном свитере, под которым, как показалось некоторым, был заметен округлившийся животик.



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