Стиль “Баленсиага” или джинсовая юбка: модные “фишки”, которые помогут создавать необычные наряды с легинсами

Как известно, мода циклична. Популярные в 80-х годах легинсы снова в тренде. Это весьма универсальный предмет женской одежды, позволяющий создавать, как повседневные, так и праздничные образы. Предлагаем воспользоваться советами от модных стилистов и создавать самые крутые наряды.

Легинсы на пике популярности

Французский дом моды “Баленсиага” выпускает продукцию самого потрясающего качества. Приверженцы данного бренда Ким Кардашьян и Джулия Фокс с большим удовольствием включили легинсы в свой гардероб. Они демонстрируют самые разнообразные вариации с этой модной деталью женского гардероба. Легинсы – просто идеальная одежда, чтобы сходить за покупками или встретиться с друзьями. Безусловно, в них можно заниматься спортом, но также и создавать различные образы. Поэтому, если вы устали носить джинсы, брюки, джегинсы и тому подобное, то остановите свой выбор на легинсах. А мы поможем в создании стильных образов.

Стиль “Баленсиага”

Это самое безумное и смелое сочетание, которое в наступившем сезоне предлагает дом моды. Если хотите создать практичный и стильный образ, то возьмите легинсы, ветровку, ботинки, модную сумку и кепку.

С цветочным принтом

Кроме классического варианта черного цвета легинсы представлены в самых разных вариациях. В теплое время года модницы по достоинству оценят цветочные принты. Вы можете смело подбирать аналогичный топ и балетки. Но если вы хотите выделяться, то добавьте тренч цвета фуксия.

Парижский шик

Вам хочется одеваться удобно и стильно? Обратите внимание на данный комплект – черный спортивный топ, легинсы ему в тон и кроссовки. Образ получается спортивным. Для придания ему шика и женственности добавьте твидовый жакет и стеганую сумочку. Так можно и на тренировку пойти, и на прогулку отправиться.

В сочетании с синим

Синий является одним из трендовых оттенков в наступившем сезоне. Отличным дополнением к блузке модного цвета с длинными рукавами будут розовые легинсы. Удачно подобранные аксессуары – розовая сумочка и белые туфельки – сделают ваш образ более законченным и совершенным.

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Утонченный и спортивный

Можно совместить эти стили? Конечно, да! И с большим успехом! Жакет оверсайз, сумка, кроссовки, белые носки и кепка – и вы выглядите просто шикарно!

Джинсовый стиль (основное фото)

Обратимся к прошлому. Джинсовый образ был популярен несколько десятков лет назад. Однако он снова возвращается. Легинсы в джинсовом стиле, мини-юбка, плащ. Для создания ретро-стиля осталось добавить очки, сумочку и подходящую обувь.

В розовом стиле

Примерьте легинсы, которые с успехом имитируют классические брюки с разрезами спереди. Добавьте кардиган, яркую сумочку и туфельки. В таком виде можно смело отправляться в театр или на романтическое свидание.

Байкерская куртка

Она отлично сочетается с легинсами и спортивными шортами. Для добавления образу шика наденьте классические туфли на каблуке.

Молодежный стиль

Легинсы с разрезом спереди добавят вашему образу легкости и молодежной непосредственности.