 

Мнение: Зачем Макрон звонит Путину?

04.05.2022, 2:26, Разное
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Макрон снова позвонил Путину. Путин поздравил Макрона с переизбранием. Президенты России и Франции обменялись «мнениями по ситуации на Украине».

Понятное дело, что каждый из них остался при своем мнении. Понятное дело, что Путин предъявил Макрону претензию «на игнорирование странами-членами Евросоюза военных преступлений украинских силовиков, массированных обстрелов городов и населённых пунктов Донбасса, в результате которых гибнут мирные жители». Мол, « …Запад мог бы способствовать прекращению этих злодеяний, оказав соответствующее воздействие на киевские власти, а также прекратив поставки на Украину вооружений» (цитаты отсюда).

Подозреваю, что узнав про звонок Макрона, Путин подумал, и зачем он мне звонит и звонит, звонит и звонит,  лучше бы звонил Зеленскому и убеждал того сдаться. Или я ошибаюсь, и Путин так не подумал, а наоборот, оборадовался звонку Макрона?

На снимке: август 2019 года, Макрон в Марселе показывает путь Путину, фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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