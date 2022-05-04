 

Мнение: О самом эпичном саморазоблачении кремлёвского пропаг***а

04.05.2022, 2:20, Разное
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Когда-то он был вполне приличным журналистом. Где-то даже смелым. Умеющим задать «острый» вопрос и не боящимся последствий.

Но это, увы, в прошлом. Настолько далёком, что немногие аксакалы его и вспомнят.

Теперь же его имя стало нарицательным для обозначения… Ну, выразимся очень мягко, стало синонимом самой настоящей прораган***ской помойки на телевидении.

Тема перехода когда-то искреннего и приличного человека на «тёмную сторону силы» раскрыта уже давно. Хотя можно добавить к ней ма-а-аленький штришок. Вот такой.

Все, наверное, знают, каким грозным бывает этот вития на телевизионном экране. Как смел он в своей студии. Как решителен в призывах к самым суровым мерам, гигантским бомбам, точным ракетам.

Но вот правящая партия сказала «Надо!». И пришлось телепузику телевояке отправиться на «освобождённые территории», освещать визит высших партийных функционеров.

Пройти, так сказать, проверку «огнём» после «медных труб».

Хотя какой там огонь! Посмотрите на этого анику-воина в каске, бронежилете и прочей амуниции. Сравните со спутниками в гражданском, спокойными и расслабленными в «боевой» обстановке. И снова посмотрите, как напряжён «диванный воин». Кажется, это называется труса праздновать?

Хотя стоит ли удивляться что все смелые на словах «бойцы» в реальной жизни — просто трусливые му***ки?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика



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