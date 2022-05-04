 

Мнение: Ничего себе новости! Опять ковидла? Опять вакцинация??

04.05.2022, 2:17, Разное
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Вот такое сообщение, от которого становится совсем нехорошо:

“Пока идёт “война”, Европа переходит на новый уровень маразма по ковидловой теме. После 30 июня 2022г.
— Европейский совет внес поправки в резолюцию 2361 и больше не возражает против обязательной вакцинации.
— С 1 июля 2022 г. ЕС объявил о принятии законодательства об обязательных сертификатах ЕС COVID 19, которые лишают всех свобод тех, кто не имеют сертификата QR covid. Если закон подпишет большинство государств-членов, будет введена обязательная вакцинация!
– В конце 2022/2023 года появится цифровая валюта.

– ЕС введет цифровое удостоверение личности каждому гражданину ЕС. (У голландцев это уже есть и они уже ссылаются на версию для ЕС на сайте DigId.nl)
— В ближайшее время все банкоматы будут заменены банкоматами с QR-кодом, в Бельгии уже полным ходом идет установка.
– если эти машины с QR-кодом будут интегрированы, наличные деньги больше нельзя будет снимать в банках и / или где-либо еще – ЕС стремится сделать наличные деньги полностью бесполезными в течение 1,5 лет.
– ЕС готовит климатическую квоту на CO2 для каждого гражданина.
– ЕС навсегда лишает каждого человека физической неприкосновенности”.

Неплохо! Украина и Россия пока не входят в ЕС, но: Украина после всего случившегося станет полностью зависима от ЕС и примет всё как миленькая; а Россия проигрывает войну и тем более всё примет. Финиш.

Источник: Размышления вольного социолога



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