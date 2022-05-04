Мнение: Онежьи пороги

Вчера 4 письма от мужчин разобрали, и в этих письмах представлены самые распространенные проблемы онегиных в отношениях.

1. Сложности со знакомством из-за короны Сокровища.

2. Застревание во френдзоне из-за короны Сокровища, Спасателя и Победителя.

3. Онежьи пороги (особенно в ответ на ярусы партнерши)

4. Векторы косяков из-за фокуса на себе.

Вот типичные проблемы, причем №3 частично мы увидели даже у онегина-нерыбы, а у рапанов это все выражено намного больше.

Вообще, так как мы делим уровень развития личностных границ на рапана-рыбу-нерыбу, мы имеем в виду, что в процессе эволюции границ эти проблемы уменьшаются и исчезают. Но даже у нерыб бывают отголоски тех проблем, которые у рапанов выражены ярко.

Начнем с самого начала.

Сложности со знакомством у онегиных-рапанов есть всегда.

Если хватает ЗВ, они все эти сложности тоже считают порогами, то есть они думают, что сами теряют интерес к общению с женщинами.

Основных причин у сложностей со знакомством четыре: плохой имидж, высокая планка притязаний, фокус на себе и баг Училка.

Все это – следствие короны Сокровища.

У онегиных-рапанов почти всегда плохой имидж, хотя конституция может быть очень хорошей, особенно если они занимаются спортом. Но из-за неадекватной самооценки они видят себя другими, поэтому не могут подобрать нормальную декорацию под свою конституцию, подбирают такой имидж, что уродуют себя. Скоро мы вернемся к теме имиджа, как я и обещала, но вот онегиным-рапанам бесполезно работать над имиджем, пока они принципиально не согласятся отнестись к себе как к пластичному материалу для работы, а не как к сокровищу-алмазу: уникальному и неизменному.

Высокая планка притязаний – тоже следствие короны. Онегин-рапан оценивает свою ОЗ выше, чем есть, поэтому девушки с более высокой ОЗ кажутся ему равными. Корона равенства, модификация короны Сокровища, заставляет онегина считать, что если зарплата у девушки такая же, ОЗ их равна, или если он выглядит “моложе своих лет” в силу субтильности и маленького роста, то он равен по ОЗ более молодой девушке. Невозможно оценить свою ОЗ верно, если вы не способны посмотреть на себя непредвзято, со стороны, как на постороннего человека. Научиться так смотреть на себя очень важно для формирования объективной самооценки.

Фокус на себе при общении – это невозможность оторваться от своих ощущений, своих оценок, своих переживаний и посмотреть на ситуацию общения со стороны. В идеале надо уметь смотреть с трех точек: со своей точки, с точки зрения партнера и с точки зрения стороннего наблюдателя. Это дает объемное восприятие, объективное, какое развито у рыбаков. Для начала надо научиться хотя бы ненадолго отрывать фокус от себя, замечать присутствие других субъектов, с отличными от тебя взглядами и интересами. Даже небольшое движение фокуса с эгоцентричного положения уже дает большой прогресс в общении.

Баг Училка – тоже следствие короны, и у онегиных-рапанов он всегда выражен. Причем многие онегины в упор не замечают свою Училку, они не имеют никакого желания никого учить, они просто делятся своими мыслями и не понимают, почему все считают это нотациями, проповедями и лекциями. Онегин всего лишь подробно и обстоятельно описывает то, что считает важным.

Вот из первого вчерашнего письма:

“После мы поехали посидеть в приятную кафешку, а когда она спросила, сколько мне должна, я сказал, что все это была сугубо моя инициатива, значит, и плачу я. А если в следующий раз она захочет меня куда-то позвать, то может поступить так же”.

Кроме короны равенства и вектора косяка здесь еще большая Училка, которую автор не фиксирует.

Но если вы читаете диалоги онегиных-рапанов, вы всегда увидите вот такие обстоятельные нравоучения, хотя намерения учить у них нет, это происходит у них неосознанно.

Вот этот парень, например, пытался объяснить девушке ход своих мыслей, чтобы она его поняла, потому что если сказать просто: “Мне приятно тебя угостить”, то вдруг она поймет это как-то по-своему, а автору нашему надо, чтобы девушка в точности понимала про него все так, как оно есть, ведь это так важно. Поэтому автор нудно, обстоятельно, длинно и монотонно объясняет каждую свою мысль, анализирует вслух свои мотивы, описывает все, что его сподвигло поступить так или этак.

Удивительно ли, что девушек ветром сметает после 5 минут общения с ним?

Корона Сокровища создает видимость, что он, его внутренний мир, все нюансы его переживаний и представлений – уникально и значительно, это необыкновенно важно, это едва ли ни предмет искусства, это стоит того, чтобы быть озвученным, изученным, отраженным, запечатленным.

Как только онегин-рапан догадается, что он – обычный, такой же как все, не уникальный, и большая часть его мыслей совершенна банальна, как и у всех остальных, как только он примет эту горькую правду, он перестанет грузить девушек своей Училкой, своей Оправдашкой, своими длинными и скучными описаниями.

Он начнет выражаться коротко, легко, по сути, уберет излишнюю серьезность, вычурность, пафосность, и разговорная речь его наконец-то обретет спонтанность.

Вот это все означает вылезти из-под короны Сокровища.

Всех остальных авторов это тоже касается, кроме автора-нерыбы, у него короны Сокровища нет.

В его письме сожаление, что ему не удалось изящно обойти ярус рапунцели, хотя девушка эта ему нравилась.

Он действовал в границах, однако для траблшутинга или рыбалки этого недостаточно.

Давайте посмотрим, что там за история получилась.

Автор наш достаточно обаятельный и скромный, умеет общаться с фокусом на партнерше, у него нет Училки и других багов нет, поэтому девушка (с социальной ОЗ побольше) заинтересовалась им и сама начала активно инициировать сближение.

Он отвечал соразмерно, на самом деле, векторов косяков у него нет.

Однако, девушка в короне и с паровозом хотела бы, чтобы он, потрясенный щедростью подарка судьбы, пал бы к ее ногам.

А он вел себя так, как будто его ОЗ примерно соответствует ее ОЗ.

И это, нормально, на самом деле. Так и надо было делать.

Плоховато другое. Когда паровоз у девушки стал взрываться и она обвинила его в том, что он закрытый и мутный, он должен был не шланговать, а кинуть ей шар с пикой.

Вот этим рыбак отличается от нерыбы. Нерыба чувствует границы почти так же хорошо как рыбак. Она видит, что на нее наехали на пустом месте, что из нее грубо выбивают шаги и признания, что подчиниться означает согласиться на позицию ниже, и нерыба инстинктивно закрывается от этого шлангом.

Это интуитивно правильное поведение.

Когда девушка начинает на пустом месте ломаться или наезжать, лучше не подкреплять такое обращение.

Рыбак отличается тем, что вместо правильного хода выбирает наилучший. Нерыба для этого недостаточно смела.

Рыба не так смела как нерыба, нерыба не так смела как рыбак, потому что рыба плохо видит границы, нерыба лучше, а рыбак еще лучше. В деле границ даже незначительный прогресс – это очень много и сразу дает преимущество.

И вот здесь он не должен был шланговать в ответ на ее наезд, потому что этот наезд был с шагом, а СЗ девушки довольно большая и ОЗ не маленькая.

Ему надо было обидеться на ее обвинение в мутности и сказать, что она сама выгнала его, когда он хотел у нее остаться, и что это она закрывается от него и не торопится сближаться, ходит в тиндер, держит дистанцию и так далее, а он-то влюблен.

Вот это было бы рыбацкое поведение.

А наш автор хоть и не выходил за границы, все-таки ярус этой вздорной феминистки не преодолел.

Скорее всего она еще появится на его горизонте, напишет ему сама. И сам он тоже может ей написать, она будет очень рада (хотя корона ее подрастет, что скажется на манере общения с ним). Но все это уже не так гладко и плавно, как могло быть, будь автор рыбаком.

Рыбак выстраивает границы так ювелирно, что партнер с плохими границами преображается с ним, потому что хорошо рефлексирует его СЗ.

Понимаете, друзья, как влияет рефлексия СЗ на то, что у человека в отношениях с рыбаком практически полностью отсутствуют конфликты?

И опишите еще, чем этот автор-нерыба отличается от других, которых мы разбирали вчера.