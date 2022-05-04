Байден сменил командующего силами НАТО в Европе
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Президент США Джо Байден с санкции НАТО назначил генерала Кристофера Каволи на пост верховного главнокомандующего Объединенными вооруженными силами североатлантического альянса в Европе, сообщил шеф Пентагона Ллойд Остин.
Каволи, который меняет отслужившего три года Тода Уолтерса, также возглавил Европейское командование США, передает РИА «Новости».
Сейчас Каволи командует американскими сухопутными силами в Европе и Африке.
Про Каволи СМИ писали, что он владеет русским, итальянским и французским языками, имеет степень магистра российских и восточноевропейских исследований Йельского университета.
Напомним, в апреле The Wall Street Journal сообщала, что американская администрация запланировала сместить руководителя американских войск в Европе, на это место якобы планируется поместить Кристофера Каволи, занимающего пост командующего армией США в Европе и Африке.
—
Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
Смотреть комментарии → Комментариев нет