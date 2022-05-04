Байден сменил командующего силами НАТО в Европе

Президент США Джо Байден с санкции НАТО назначил генерала Кристофера Каволи на пост верховного главнокомандующего Объединенными вооруженными силами североатлантического альянса в Европе, сообщил шеф Пентагона Ллойд Остин.

Каволи, который меняет отслужившего три года Тода Уолтерса, также возглавил Европейское командование США, передает РИА «Новости».

Сейчас Каволи командует американскими сухопутными силами в Европе и Африке.

Про Каволи СМИ писали, что он владеет русским, итальянским и французским языками, имеет степень магистра российских и восточноевропейских исследований Йельского университета.

Напомним, в апреле The Wall Street Journal сообщала, что американская администрация запланировала сместить руководителя американских войск в Европе, на это место якобы планируется поместить Кристофера Каволи, занимающего пост командующего армией США в Европе и Африке.

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