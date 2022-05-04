 

Кадыров назвал число мирных жителей в бункерах под «Азовсталью»

04.05.2022, 2:09, Новости дня
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В бункерах под предприятием «Азовсталь» в Мариуполе по воле националистов находятся более 150 мирных жителей и 170 раненых, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Кадыров обратился к скрывающемуся на «Азовстали» командиру неонационалистического батальона «Азов». «Я, чтобы ребенок не заплакал, я все сделал бы, вот элементарно, чтобы не заплакал ребенок, а ты заставляешь страдать сотни людей. <…> У тебя в одном бункере 170 раненых человек, в другом бункере – больше 150 мирных жителей, а ты спокойно тянешь время», – сообщил глава Чечни в видео, опубликованном в Telegram-канале Кадырова.

Накануне президент РФ Владимир Путин проинформировал лидера Франции Эммануэля Макрона о ходе спецоперации по защите Донбасса и эвакуации гражданских с «Азовстали».

Во вторник в Минобороны сообщали, что подразделения ВС РФ и ДНР открыли огонь по позициям боевиков, которые вышли из подвалов и заняли огневые позиции на территории «Азовстали», воспользовавшись режимом прекращения огня для эвакуации мирных граждан.

Напомним, с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе эвакуировали 101 человека, в том числе женщин и детей, их вывезли в Безыменное в Донецкой народной республике. По данным Минобороны России, 30 апреля с территории «Азовстали» и близлежащих домов вышли 46 человек, 1 мая с территории завода вызволены еще 80 гражданских. Ранее покинувший завод мужчина сообщал о минимум 300 мирных жителях на «Азовстали».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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