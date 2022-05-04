 

Зеленский потребовал от РФ вернуться к «границам до 24 февраля»

04.05.2022, 2:08, Новости дня
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Президент Украины Владимир Зеленский в ходе выступления в видеоформате на саммите исполнительных директоров, организованном изданием The Wall Street Journal, выразил мнение, что РФ якобы должна вернуться к «границам до 24 февраля» и «вернуть» Крым.

Зеленский выразил мнение, что РФ должна вернуться к «границам до 24 февраля». Президент Украины повторил тезис украинских властей о том, что необходимо вернуть Крым, передает ТАСС.

«Восстановление территориальной целостности – наша задача номер один», – сообщил он. «Мы получаем от партнеров поддержку за счет санкций, получаем оружие.  <…> Наш максимум – это восстановление территориальной целостности. Это может потом перейти в другие формы переговоров», – считает Зеленский.

При этом он признал, что понимает невозможность «получить все немедленно». «Нам сначала нужно предпринять определенные шаги, чтобы остановить [конфликт], потом будет работать дипломатия», – сказал Зеленский.

В конце апреля зампредседателя военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов исключил возможность возвращения освобожденного от украинских националистов региона «обратно в нацистскую Украину». Он также назвал фейками и вбросами сообщения о якобы планах создать «Херсонскую народную республику». Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что ждет Херсонщину при новой власти?

Россия начала военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Киевским властям выдвинут и ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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