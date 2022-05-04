 

Мнение: Наряд на восстановление Мариуполя

04.05.2022, 2:05, Разное
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Наряд на восстановление Мариуполя – 4-5 тыс. человек.

Источник: Colonel Cassad



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